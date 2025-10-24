La NBA passe la seconde. Après trois nuits de folie, la Ligue enchaîne ce soir et spoiler : y’a du lourd. Douze affiches au programme, des duels à tous les étages et un choc très attendu entre Victor Wembanyama et Zion Williamson. Rechargez la cafetière, vous allez en avoir besoin.

Le programme NBA du soir

0h30 : Raptors (1-0) – Bucks (1-0)

Raptors (1-0) – Bucks (1-0) 1h : Magic (1-0) – Hawks (0-1)

Magic (1-0) – Hawks (0-1) 1h30 : Knicks (1-0) – Celtics (1-0)

Knicks (1-0) – Celtics (1-0) 1h30 : Nets (0-1) – Cavs (0-1)

Nets (0-1) – Cavs (0-1) 2h : Rockets (0-1) – Pistons (0-1)

Rockets (0-1) – Pistons (0-1) 2h : Grizzlies (1-0) – Heat (0-1)

Grizzlies (1-0) – Heat (0-1) 2h : Pelicans (0-1) – Spurs (1-0)

Pelicans (0-1) – Spurs (1-0) 2h30 : Mavericks (0-1) – Wizards (0-1)

Mavericks (0-1) – Wizards (0-1) 4h : Lakers (0-1) – Timberwolves (1-0)

Lakers (0-1) – Timberwolves (1-0) 4h : Trail Blazers (0-1) – Warriors (2-0)

Trail Blazers (0-1) – Warriors (2-0) 4h : Kings (0-1) – Jazz (1-0)

Kings (0-1) – Jazz (1-0) 4h : Clippers (0-1) – Suns (1-0)

Le match à ne pas rater : Spurs – Pelicans

A-t-on vraiment besoin de développer pour cette rencontre ? Eh bien on va le faire quand même. Certes ce n’était « qu’un » match d’ouverture, mais Victor Wembanyama a rappelé à tout le monde pourquoi on l’appelle l’Alien, auteur d’une masterclass (40 points, 15 rebonds 3 contres) face a des Mavericks impuissants. Et les texans veulent doubler la mise ce soir. En face, les Pelicans sont en quête de leur premier succès, toujours emmenés par Zion « skinny » Williamson (27 pts, 9 rebonds, 5 passes lors de son premier match). Orphelins de Kevon Looney dans la raquette et avec un Yves Missi incertain, notre Wemby national pourrait se régaler et nous offrir un nouveau festival des deux côtés du terrain. Bref, duel de titans entre deux first picks, et ça promet du spectacle.

Back like he never left 😎 pic.twitter.com/qQYrfZBw6o

— San Antonio Spurs (@spurs) October 23, 2025

Les Français en lice

Zaccharie Risacher et Noah Penda (Hawks – Magic)

Nolan Traoré (Cavs – Nets)

Nico Batum (Suns – Clippers)

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves – Lakers)

Rayan Rupert et Sidy Cissoko (Warriors – Trail Blazers)

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mo Diawara (Celtics – Knicks)

Max Raynaud (Jazz – Kings)

Victor Wembanyama (Spurs – Pelicans)

