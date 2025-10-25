Dans un début de saison complètement fou où les performances de folie s’enchaînent, la nuit de vendredi à samedi a offert son lot de rebondissements et de performances XXL. Par ici le résumé !

Les Raptors ont fait un sacré bon match mais Giannis Antetokounmpo est un sacré phénomène.

Les Hawks sont allés chercher une vraie win à Orlando malgré l’absence de Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis.

Toujours pas de Noah Penda côté Magic.

Les Cavs se sont presque fait peur face aux Nets mais il ne faut pas pousser, et Nolan Traoré est resté sur le banc 48 minutes ça c’est pas cool.

Les Knicks ça reste très solide, avec une victoire virile contre Boston grâce à un bon duo Brunson / Towns. Guerschon Yabusele a mis 3 points et il a pris 5 rebonds.

Le Heat – en mode run and gun – a giga cartonné Memphis, Bam Adebayo s’est transformé en Steph Curry au premier quart et le match était déjà fini.

Match très haché et physique entre les Rockets et les Pistons, et victoire de Detroit malgré 37 points de Kevin Durant.

Victor Wembanyama avait activé le mode muraille, deuxième victoire des Spurs !

Les Wizards ont surpris les Mavericks avec un bon Alex Sarr et un super Kyshawn George.

En back-to-back après la victoire XXL contre Denver, les Warriors sont tombés à Portland malgré un Steph Curry encore énorme (35 points en 27 minutes). Première victoire pour Tiago Splitter sur le banc des Blazers !

Les Kings ont battu le Jazz dans les dernières secondes, merci Domantas Sabonis.

Honteux à Utah, les Clippers ont rattrapé le coup contre les Suns. James Harden a planté 26 points… en première mi-temps.

Luka Doncic est injouable, et les Lakers ont gagné leur premier match de la saison.

Le highlight de la nuit : Wemby vs Zion

MAIS C'EST UN MUR HUMAIN LE TYPE 😭😭😭😭😭

ZION QUI MONTE SUR WEMBY

