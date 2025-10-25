TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Résumé de la nuit

Résumé de la nuit NBA : les Lakers et les Clippers lancent leur saison, coup d’arrêt pour Golden State

Le 25 oct. 2025 à 08:55 par Giovanni Marriette

Kawhi james Harden
Source image : X

Dans un début de saison complètement fou où les performances de folie s’enchaînent, la nuit de vendredi à samedi a offert son lot de rebondissements et de performances XXL. Par ici le résumé !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

  • Les Raptors ont fait un sacré bon match mais Giannis Antetokounmpo est un sacré phénomène.
  • Les Hawks sont allés chercher une vraie win à Orlando malgré l’absence de Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis.
  • Toujours pas de Noah Penda côté Magic.
  • Les Cavs se sont presque fait peur face aux Nets mais il ne faut pas pousser, et Nolan Traoré est resté sur le banc 48 minutes ça c’est pas cool.
  • Les Knicks ça reste très solide, avec une victoire virile contre Boston grâce à un bon duo Brunson / Towns. Guerschon Yabusele a mis 3 points et il a pris 5 rebonds.
  • Le Heat – en mode run and gun – a giga cartonné Memphis, Bam Adebayo s’est transformé en Steph Curry au premier quart et le match était déjà fini.
  • Match très haché et physique entre les Rockets et les Pistons, et victoire de Detroit malgré 37 points de Kevin Durant.
  • Victor Wembanyama avait activé le mode muraille, deuxième victoire des Spurs !
  • Les Wizards ont surpris les Mavericks avec un bon Alex Sarr et un super Kyshawn George.
  • En back-to-back après la victoire XXL contre Denver, les Warriors sont tombés à Portland malgré un Steph Curry encore énorme (35 points en 27 minutes). Première victoire pour Tiago Splitter sur le banc des Blazers !
  • Les Kings ont battu le Jazz dans les dernières secondes, merci Domantas Sabonis.
  • Honteux à Utah, les Clippers ont rattrapé le coup contre les Suns. James Harden a planté 26 points… en première mi-temps.
  • Luka Doncic est injouable, et les Lakers ont gagné leur premier match de la saison.

Le highlight de la nuit : Wemby vs Zion

MAIS C’EST UN MUR HUMAIN LE TYPE 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ktEFScBhfd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2025

ZION QUI MONTE SUR WEMBY pic.twitter.com/KRmLfOx7QL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Magic – Bulls
  • 1h30 : Hawks – Thunder
  • 1h30 : Sixers – Hornets
  • 2h : Grizzlies – Pacers
  • 2h : Nuggets – Suns
Tags : clippers, Lakers, résumé NBA, Warriors
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023