Résumé de la nuit NBA : les Lakers et les Clippers lancent leur saison, coup d’arrêt pour Golden State
Le 25 oct. 2025 à 08:55 par Giovanni Marriette
Dans un début de saison complètement fou où les performances de folie s’enchaînent, la nuit de vendredi à samedi a offert son lot de rebondissements et de performances XXL. Par ici le résumé !
Les résultats de la nuit
- Raptors – Bucks : 116-122 (les stats)
- Magic – Hawks : 107-111 (les stats)
- Nets – Cavs : 124-131 (les stats)
- Knicks – Celtics : 105-95 (les stats)
- Rockets – Pistons : 111-115 (les stats)
- Heat – Grizzlies : 146-114 (les stats)
- Pelicans – Spurs : 116-120 (les stats)
- Mavs – Wizards : 107-117 (les stats)
- Blazers – Warriors : 139-119 (les stats)
- Kings – Jazz : 105-104 (les stats)
- Clippers – Suns : 129-102 (les stats)
- Lakers – Wolves : 128-110 (les stats)
Ce qu’il faut retenir
- Les Raptors ont fait un sacré bon match mais Giannis Antetokounmpo est un sacré phénomène.
- Les Hawks sont allés chercher une vraie win à Orlando malgré l’absence de Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis.
- Toujours pas de Noah Penda côté Magic.
- Les Cavs se sont presque fait peur face aux Nets mais il ne faut pas pousser, et Nolan Traoré est resté sur le banc 48 minutes ça c’est pas cool.
- Les Knicks ça reste très solide, avec une victoire virile contre Boston grâce à un bon duo Brunson / Towns. Guerschon Yabusele a mis 3 points et il a pris 5 rebonds.
- Le Heat – en mode run and gun – a giga cartonné Memphis, Bam Adebayo s’est transformé en Steph Curry au premier quart et le match était déjà fini.
- Match très haché et physique entre les Rockets et les Pistons, et victoire de Detroit malgré 37 points de Kevin Durant.
- Victor Wembanyama avait activé le mode muraille, deuxième victoire des Spurs !
- Les Wizards ont surpris les Mavericks avec un bon Alex Sarr et un super Kyshawn George.
- En back-to-back après la victoire XXL contre Denver, les Warriors sont tombés à Portland malgré un Steph Curry encore énorme (35 points en 27 minutes). Première victoire pour Tiago Splitter sur le banc des Blazers !
- Les Kings ont battu le Jazz dans les dernières secondes, merci Domantas Sabonis.
- Honteux à Utah, les Clippers ont rattrapé le coup contre les Suns. James Harden a planté 26 points… en première mi-temps.
- Luka Doncic est injouable, et les Lakers ont gagné leur premier match de la saison.
Le highlight de la nuit : Wemby vs Zion
MAIS C’EST UN MUR HUMAIN LE TYPE 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ktEFScBhfd
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2025
ZION QUI MONTE SUR WEMBY pic.twitter.com/KRmLfOx7QL
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Magic – Bulls
- 1h30 : Hawks – Thunder
- 1h30 : Sixers – Hornets
- 2h : Grizzlies – Pacers
- 2h : Nuggets – Suns
Tags : clippers, Lakers, résumé NBA, Warriors