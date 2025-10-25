Le 25 oct. 2025 à 09:08 par Giovanni Marriette

Il y avait encore pas mal de Français sur les parquets NBA cette nuit. Une nuit néanmoins discrète en matière de performances, mais heureusement Victor Wembanyama est là.

Les résultats de la nuit

Guerschon Yabusele

3 points et 5 rebonds face aux Celtics, toujours en sixième homme de luxe, et une nouvelle victoire pour les Knicks. Pacôme Dadiet et Mo Diawara n’ont pas joué par contre.

Victor Wembanyama

29 points, 11 rebonds et 9 contres, avec la victoire en bonus face aux Pels. La vie est trop facile pour Victor Wembanyama.

Rudy Gobert

Les Wolves ont pris la vague Luka Doncic en pleine tronche, et Rudy Gobert (2 points, 7 rebonds en 28 minutes) n’a rien pu faire.

Joan Beringer

Maigre consolation pour les Français des Wolves, Joan Beringer (2 points, 4 rebonds en 5 minutes) a marqué son premier panier en NBA.

Rayan Rupert

4 petites minutes pour Rayan Rupert (0 point) dans la large victoire des Blazers contre Golden State.

Nolan Traoré

Il n’est pas entré en jeu face à Cleveland.

Noah Penda

Toujours pas de minute en NBA avec le Magic, ça va venir.

Zaccharie Risacher

Blessé à la cheville et absent face au Magic.

Alexandre Sarr

14 points et 5 rebonds face aux Mavs, avec la victoire. Anthony Davis doit commencer à en avoir marre de ces Français de 2m20.

Nicolas Batum

Nico Batum n’a joué que 8 minutes (3 points) lors de la large victoire des Clippers contre Phoenix. Mais il a pu apprécier le show James Harden.

Quand James Harden active 2018 et finit à 26 POINTS À LA MI-TEMPS pic.twitter.com/9tewDcrOqK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2025

Maxime Raynaud

Maxime Raynaud n’a pas joué, mais a tout de même fait forte impression auprès du public des Kings.

Rookie, 22 ans, Français, et c’est à lui qu’on demande de prendre le micro avant le premier match de la saison des Kings à domicile.

Ça veut tout dire, non ?

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/3LaV0vi8hN

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) October 25, 2025

Le programme NBA de ce soir