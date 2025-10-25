TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Indiana pacers globalPACERSVideos NBANews NBA

[vidéo] Tyrese Haliburton claque son premier dunk de la rééducation

Le 25 oct. 2025 à 09:47 par Nicolas Meichel

tyrese haliburton
Source image : Instagram Haliburton

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finales NBA en juin dernier, Tyrese Haliburton ne jouera pas lors de la saison NBA 2025-26. Néanmoins, les dernières images du meneur des Pacers – en train de dunker – sont très encourageantes.

Ce sont des images qui font plaisir à voir.

Quatre mois après sa terrible blessure au tendon d’Achille, Tyrese Haliburton avance bien dans sa rééducation. Et si la franchise ne prendra évidemment aucun risque avec son meneur All-Star cette saison, toute update positive est à prendre !

Haliburton a donc posté cette chouette vidéo sur ses réseaux, claquant un joli alley-oop pour lui-même dans une salle d’entraînement. Envol et réception, impeccable !

On n’a qu’une hâte, revoir le sorcier d’Indiana sur les parquets dans quelques mois pour nous refaire vivre les émotions folles des Playoffs 2025

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Tags : Pacers, Tyrese Haliburton

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023