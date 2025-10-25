Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finales NBA en juin dernier, Tyrese Haliburton ne jouera pas lors de la saison NBA 2025-26. Néanmoins, les dernières images du meneur des Pacers – en train de dunker – sont très encourageantes.

Ce sont des images qui font plaisir à voir.

Quatre mois après sa terrible blessure au tendon d’Achille, Tyrese Haliburton avance bien dans sa rééducation. Et si la franchise ne prendra évidemment aucun risque avec son meneur All-Star cette saison, toute update positive est à prendre !

Haliburton a donc posté cette chouette vidéo sur ses réseaux, claquant un joli alley-oop pour lui-même dans une salle d’entraînement. Envol et réception, impeccable !

On n’a qu’une hâte, revoir le sorcier d’Indiana sur les parquets dans quelques mois pour nous refaire vivre les émotions folles des Playoffs 2025…