Tyrese Haliburton, une fin si cruelle à des Playoffs exceptionnels

Il n’était pas possible d’imaginer une pire fin. Les Playoffs de Tyrese Haliburton ressemblaient à un conte de fée, mais les “happy ending” sont de moins en moins à la mode et le meneur de jeu des Indiana Pacers en a fait l’amère expérience. Une probable rupture du tendon d’Achille qui a, en partie, gâché la fête de ce Game 7.

Pendant près de cinq quarts-temps, Tyrese Haliburton est entré dans la catégorie “Willis Reed”. Ces leaders blessés qui ne lâchent pas leurs équipes même handicapés par des gênes évidentes les empêchant de jouer à 100%. La légende des New York Knicks a permis aux siens, grâce à une entrée historique dans la Madison Square Garden, de s’imposer en 1970, celle des Indiana Pacers (car il en est déjà une) y a longtemps cru en 2025.

Dans le Game 6 de ces Finales NBA face au Thunder, il a été absolument héroïque avec 14 points et 5 passes décisives en 23 minutes malgré une blessure au mollet qui avait besoin de semaines de repos pour se stabiliser. Et au début du match 7, le meneur de jeu est parti encore plus fort avec 9 points en 7 minutes, mettant son équipe sur la meilleure des voies. Malheureusement, seul, l’ancien des Sacramento Kings a chuté et s’est reblessé, sans doute une rupture du tendon d’Achille. Pour tenter de gagner le titre, “Prince Hali” a sacrifié son corps, littéralement.

John Haliburton, Tyrese’s dad, was emotional after Hali had to leave the game. pic.twitter.com/4BHH4nZcuh

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2025

Mais en deux mois, Tyrese Haliburton a changé tous les discours autour de lui. Au début des Playoffs, un sondage le désignait comme le joueur le plus surcôté de NBA selon ses pairs. En éliminant les Bucks, les Cavaliers et les Knicks, les bouches se sont tues, les vestes se sont retournées.

Au delà des résultats, la manière. Le Franchise Player des Pacers a aidé son équipe à pratiquer un jeu agréable, offensif et léché. Il a surtout été à l’origine de scénarios rocambolesques. Combien de fois, cette équipe a remporté un match qu’elle était censée perdre ? Combien de fois, Tyrese Haliburton a crevé le coeur de ses adversaires ?

We’ll never forget Tyrese Haliburton’s playoff run

One of one pic.twitter.com/76GksdgfBT

— Barstool Sports (@barstoolsports) June 23, 2025

En une campagne de Playoffs, le numéro 0 a collectionné les shoots au buzzer et rallongé de 10 minutes la vidéo de ses highlights en fin de sa carrière. Le lay-up face aux Bucks, le rebond / step-back face aux Cavs, l’arceau et le choke sign face aux Knicks, le Game 1 contre le Thunder, il y a eu des moments mythiques à la pelle et désormais le respect est éternel.

La saison 2025/26 se fera sûrement sans le prince d’Indianapolis et la nouvelle est déchirante. Apprécié ou non, il ne laisse personne indifférent et est une des personnalités les plus fortes de toute la NBA. La Conférence Est manquera d’un dynamiteur, les Indiana Pacers pleureront leur leader !