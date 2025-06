Alex Caruso est double champion NBA, et c’est tout sauf un hasard

Brillant homme de l’ombre, Alex Caruso est un élément essentiel dans la réussite du Thunder, qui a remporté son premier titre NBA cette nuit. Pour le divin chauve, c’est une deuxième bague qui récompense le travail, la détermination… et la discrétion.

Alex Caruso a été la coqueluche aux Lakers. Alex Caruso a été la coqueluche aux Bulls. Alex Caruso est le chouchou des fans du Thunder. Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas une coïncidence. C’est plutôt la récompense d’un comportement exemplaire, celui d’un coéquipier ultime. Capable de mettre des tirs, qui ne se frustre pas pour autant quand ce n’est pas le cas. Et bon sang, pour le reste, c’est un cauchemar sur patte pour l’adversaire.

Défensivement, Alex Caruso a eu un impact majeur durant l’ensemble des Playoffs. Capable d’embêter Rudy Gobert sur une action, puis de prendre efficacement en garde Anthony Edwards par la suite… Bis repetita avec Myles Turner, Pascal Siakam et Tyrese Haliburton. Le divin chauve, désormais héros d’une ville, et icône d’un groupe de travailleurs, qui bossent, qui pensent les uns aux autres, qui ne sont pas avares d’efforts.

Alex Caruso a encore été très précieux ce soir. Son arrivée à donné encore plus d’ambition à OKC.

Le divin chauve a fait gagner des matchs contre Memphis, contre Denver aussi. Le trade de l’été dernier a été un immense succès. 🙌

Avec Luguentz Dort, ils ont cette saison formé la meilleure ligne arrière défensive de la ligue, et de très loin. La grande force de Caruso est d’avoir su s’adapter rapidement et avec grande efficacité au jeu de Mark Daigneault. Le bonheur pour un coach, c’est finalement ce genre de gars : on en fait ce qu’on en veut sur un terrain, car on parle de quelqu’un qui sait rester à sa place. Des valeurs fortes et axées vers les autres, ça paye : deuxième bague NBA, après celle du titre 2020 des Lakers. Et c’est entièrement mérité.