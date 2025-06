Trois ans après son arrivée en NBA, Ousmane Dieng est champion NBA avec le Thunder d’Oklahoma City. Sans trop jouer, mais le Français a sa bague et ça, ça n’a pas de prix !

Un Français champion NBA, cela faisait un bail que ce n’était pas arrivé. Il faut remonter en 2021 avec Axel Toupane chez les Bucks pour retrouver la trace d’un tricolore ayant remporté le trophée Larry O’Brien. Sinon, c’était les Spurs de Tony Parker et Boris Diaw en 2014.

L’ailier du Thunder, choisi par les Knicks avec le 11è choix de la Draft 2022, puis immédiatement envoyé à OKC, est utilisé de façon beaucoup plus sporadique par son coach Mark Daigneault. Il a disputé moins de 6 minutes en 3 matchs sur toutes les Finales NBA, pour 3 points inscrits. Un rôle bien plus léger, celui de réchauffer le banc, mais une bague et un statut que jamais rien ni personne ne pourra lui enlever.

Ousmane Dieng est champion NBA ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Il est le premier tricolore titré depuis Axel Toupane avec les Milwaukee Bucks en 2021.

Rentré trois fois lors de ces Finales NBA, l’ailer-fort rentre dans les livres d’histoires du basket tricolore. Un travailleur acharné et talentueux… pic.twitter.com/80WHTNOjjt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025

Après avoir été champion et MVP des Finales de G League en 2024 avec le Blue d’Oklahoma City, Le natif de Villeneuve-sur-Lot s’offre un nouvel accomplissement à l’échelon supérieur. Certes avec un rôle réduit, mais qui mérite tout de même d’être salué. Peut-être que les bouteilles de Gatorade ont été soigneusement passées à Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et consorts, et que ça a fait la différence, qui sait ?

11 ans plus tard, c’est donc au tour d’Ousmane Dieng de rejoindre cette liste de cracks gaulois, composée de Tony Parker (2003, 2005, 2007 et 2014) et Boris Diaw (2014), mais aussi de Ian Mahinmi et Rodrigue Beaubois, champions avec les Mavericks en 2011, et de Ronny Turiaf, sacré un an plus tard avec le Heat. Félicitations Ousmane, et bienvenue au club !