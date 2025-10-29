Sur la dernière décennie, le load management a été l’un des principaux thèmes à polémique en NBA. Michael Jordan a donné son avis sur le sujet.

Le load management, c’est quoi ? C’est quand les stars NBA ratent des matchs pour faire reposer leur corps, alors qu’elles pourraient théoriquement jouer (donc pas blessées). L’objectif est d’éviter au maximum les blessures afin d’arriver à 100% en Playoffs, après une longue saison régulière de 82 matchs.

Cette nuit, dans la nouvelle série « MJ: Insights to Excellence » diffusée sur NBC, Michael Jordan a justement été interrogé sur le load management. Connaissant un peu le bonhomme, sa réponse ne surprendra personne.

« Cela ne devrait pas être nécessaire… Je n’ai jamais voulu manquer un match, car c’était l’occasion de prouver quelque chose : je veux impressionner ce type, tout en haut, qui s’est démené pour venir me voir jouer. […] C’est un devoir. »

Michael Jordan shares his thoughts on load management on the second installment of MJ: Insights to Excellence.

“I never wanted to miss a game because it was an opportunity to prove…the fans are there to watch me play. » pic.twitter.com/h7g6krplDQ

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 29, 2025

Le load management a beaucoup fait polémique au cours de la dernière décennie, notamment car cela a pu fragiliser la relation entre la NBA et ses fans. Ces derniers viennent à la salle pour supporter leur équipe mais aussi et surtout pour voir les stars jouer. Ils payent parfois très cher leur billet, tout ça pour apprendre quelques heures – voire minutes – avant le match que le meilleur joueur de l’équipe se repose.

À la décharge des joueurs actuels, ce ne sont pas forcément eux qui décident de ne pas jouer mais leur équipe, qui veut s’assurer de la bonne santé de sa star – qui représente souvent un investissement colossal pour une franchise – tout au long de la saison / en Playoffs. Alors que le basket va toujours plus vite et est toujours plus athlétique, « ne pas forcer » est presque devenu un mot d’ordre à travers la NBA.

Tout cela étant dit, il ne fait aucun doute que le load management est allé trop loin au cours de la dernière décennie. La preuve, la Ligue a mis en place des règles spécifiques pour lutter contre, comme celle des 65 matchs minimum pour être éligible aux trophées de fin de saison.

À l’ère de Michael Jordan, le load management était un terme inconnu de l’univers NBA. Jojo a joué 82 matchs sur 82 lors de neuf saisons, dont sa toute dernière aux Wizards à 40 ans.