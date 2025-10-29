Les Warriors, une défense bien trop solide pour les Clippers (98-79)

Malgré un coup de chaud de James Harden dans le deuxième quart-temps qui a offert aux Clippers le luxe de croire momentanément à une victoire, Los Angeles s’est fait éteindre par les Warriors. Golden State enchaîne un quatrième succès de suite, celui-ci symbolisé par la défense.

Des leaders à la peine côté Clippers, et un groupe qui ne suit pas du tout les quelques sursauts des chefs. Les Voiliers ont mangé une méchante correction du côté de San Francisco, ne parvenant à scorer que 79 points dans un match où ils ont particulièrement galéré à créer quoi que ce soit de collectif en attaque.

Les Warriors ont bien défendu, coupant les lignes de passes, empêchant toute création. Et surtout, n’ont pas tremblé quand les Clippers ont pris les devants, juste avant la pause. Draymond Green, dans un style peu séduisant mais diablement efficace, a guidé la défense des Dubs. Un rempart de premier ordre qui se met en ordre de bataille dès le début de saison, un bon point pour la franchise.

Offensivement, Stephen Curry aura eu le luxe de pouvoir souffler un peu dans cette deuxième partie de back-to-back, puisque c’est Jimmy Butler qui s’est retrouvé à la création et en forme. Derrière lui, l’ensemble du collectif a pris sa part dans l’apport offensif, à l’image d’un Quinten Post qui a trouvé 4 fois la ficelle du parking.

Watch Quinten Post’s 4th triple…

… stay for Steph’s reaction 😂

Warriors in control in the 4th on NBC & Peacock! pic.twitter.com/DMngjmKxYV

— NBA (@NBA) October 29, 2025

Surtout, cette victoire – au-delà d’être remarquable sur le plan du jeu – est déjà importante pour le classement. En s’offrant la deuxième équipe de Los Angeles, quelques jours après avoir battu également les Lakers, Golden State prend un premier avantage dans les confrontations directes à l’Ouest. On se souvient que l’an passé, les tiebreakers perdus face à la plupart des concurrents directs au Playoffs avaient propulsé les Dubs en Play-in.

En ce qui concerne les Clippers, on est bien sûr inquiet de voir une attaque aussi polarisée autour de James Harden, Kawhi Leonard et Ivica Zubac. Surtout quand la défense adverse fait le boulot et que le reste de l’équipe en est rendu fantomatique. Il faudra impérativement se rattraper à la maison, dans la nuit de vendredi à samedi face aux Pelicans.