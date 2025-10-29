Deux événements majeurs ont marqué la nuit des joueurs français en NBA. Alexandre Sarr a envoyé l’une des meilleurs performances de sa jeune carrière en NBA et Mohamed Diawara a fait ses débuts aux New York Knicks et dans la Grande Ligue.

Les résultats de la nuit

Alexandre Sarr

L’intérieur des Washington Wizards a réalisé, statistiquement parlant, la deuxième meilleure performance de sa carrière en NBA. Face à Joel Embiid, le frère d’Olivier a brillé avec 31 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres à 13/23 au tir, 3/7 de loin et 2/2 aux lancers.

🇫🇷 Quelle soirée pour Alexandre Sarr, malgré la défaite..!

🔹31 POINTS

🔹11 REBONDS

🔹5 passes

🔹2 steals

🔹2 contres

🔹13/23 au tir

PLUS JEUNE joueur de l’histoire de Washington à coller une perf’ à minimum 30 points et 10 rebonds !pic.twitter.com/3C76ksJRCo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2025

Moussa Diabaté

Très mauvaise défaite des Hornets, mais ça n’empêche pas le pivot français de toujours être efficace depuis le banc de touche. En 19 minutes, il a compilé 8 points, 2 rebonds et 1 contre à 3/4 au tir et 2/2 aux lancers.

Tidjane Salaün

C’est toujours plus compliqué pour le deuxième français de Charlotte. 3 points, 6 rebonds et 1 passe décisive à 0/3 au tir en 15 minutes pour l’ancien de Cholet.

Mohamed Diawara

Il est officiellement un joueur NBA ! Face aux Bucks, le dernier des six français draftés cette année est entré sur le parquet pour la première fois. En une minute, il n’a pas eu le temps de noircir la feuille de stats.

Nicolas Batum

Défaite très compliquée des Clippers face aux Warriors, et le capitaine Batum n’est pas ressorti du lot. En 20 minutes, il a compilé 3 points, 6 rebonds et 1 passe décisive à 1/4 au tir.

Bilal Coulibaly, Pacôme Dadiet, Guerschon Yabusele, Maxime Raynaud et Ousmane Dieng n’ont pas joué.

Le programme NBA de ce soir