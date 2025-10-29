Résumé NBA de la nuit : les Warriors corrigent les Clippers
Le 29 oct. 2025 à 08:02 par Nicolas Vrignaud
Nuit à cinq matchs, on a tranquillement pu profiter de belles petites rencontres, entre l’énorme choke des Wizards face aux Sixers, et les victoires du Thunder et des Warriors. Allez, on fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Wizards – Sixers : 134-139 a.p. (stats)
- Heat – Hornets : 144-117 (stats)
- Bucks – Knicks : 121-111 (stats)
- Thunder – Kings : 107-101 (stats)
- Warriors – Clippers : 98-79 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Sixers réalisent un comeback inespéré à Washington, à moins que les Wizards aient eu peur de gagner, on ne sait pas. Tyrese Maxey continue son énorme boulot avec 39 points, 10 passes et 3 rebonds.
- Le Heat a défoncé les Hornets, et en toute honnêteté on n’a pas regardé le match.
- Les Bucks ont savaté les Knicks, et Giannis Antetokounmpo est absolument monstrueux de domination.
- Oklahoma City, ville des champions NBA en titre, et ville toujours invaincue cette saison !
- Les Warriors servent une défense énorme aux Clippers, qui ont explosé en vol lors de la deuxième mi-temps. Golden State, ça cause très fort depuis le début de régulière.
Le highlight de la nuit :
LaMelo ??? 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/rWcCK5TDKq
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 23h30 : Raptors – Rockets
- 0h : Celtics – Cavaliers
- 0h : Pistons – Magic
- 0h30 : Nets – Hawks
- 1h : Bulls – Kings
- 1h30 : Mavericks – Pacers
- 2h : Jazz – Blazers
- 2h : Nuggets – Pelicans
- 2h30 : Wolves – Lakers
- 3h : Suns – Grizzlies
