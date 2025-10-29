TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Warriors corrigent les Clippers

Le 29 oct. 2025 à 08:02 par Nicolas Vrignaud

Jimmy Butler Stephen Curry Warriors 1 mai 2025
Source : NBA League Pass

Nuit à cinq matchs, on a tranquillement pu profiter de belles petites rencontres, entre l’énorme choke des Wizards face aux Sixers, et les victoires du Thunder et des Warriors. Allez, on fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Wizards – Sixers : 134-139 a.p. (stats)
  • Heat – Hornets : 144-117 (stats)
  • Bucks – Knicks : 121-111 (stats)
  • Thunder – Kings : 107-101 (stats)
  • Warriors – Clippers : 98-79 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

LaMelo ??? 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/rWcCK5TDKq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 23h30 : Raptors – Rockets
  • 0h : Celtics – Cavaliers
  • 0h : Pistons – Magic
  • 0h30 : Nets – Hawks
  • 1h : Bulls – Kings
  • 1h30 : Mavericks – Pacers
  • 2h : Jazz – Blazers
  • 2h : Nuggets – Pelicans
  • 2h30 : Wolves – Lakers
  • 3h : Suns – Grizzlies

 

