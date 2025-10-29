Dans le choc de la nuit à l’Est, ce sont les Milwaukee Bucks qui sont venus à bout des New York Knicks (121-111) pour confirmer un début de saison très intéressant. Giannis Antetokounmpo a fait un chantier, comme souvent, avec 37 points, 7 passes décisives et 8 rebonds. Le joueur de la semaine dernière veut doubler la mise.

Avant cette rencontre entre Milwaukee Bucks et New York Knicks, l’opposition était présentée comme une sorte de 1 vs 5. Un joueur extraordinaire qui allait se dresser face à une équipe dominante dans sa conférence. Et si le basket-ball est incontestablement un sport d’équipe, Giannis Antetokounmpo a prouvé une fois encore que les individus pouvaient y jouer une énorme différence.

En seulement 33 minutes sur le terrain, le double MVP a régalé ses fans et fait beaucoup de tord aux habitants de la Grosse Pomme. 37 points, 7 passes décisives, 8 rebonds, 1 interception et 2 contres à 16/22 au tir. La défense new-yorkaise, comme d’autres avant elle, n’a jamais trouvé la solution.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO THIS SEASON:

37 PTS — 14 REB — 5 AST — 16/26 FGM

31 PTS — 20 REB — 7 AST — 11/14 FGM

40 PTS — 14 REB — 9 AST — 14/20 FGM

37 PTS — 8 REB — 7 AST — 16/22 FGM

VIDEO GAME NUMBERS. https://t.co/fbDEYJbwJD pic.twitter.com/KYGZ0p3m94

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 29, 2025

Son temps de jeu a été magnifiquement géré par Doc Rivers (quand c’est bien, il faut le dire aussi). Les Bucks ont pris un éclat dans le deuxième quart-temps (45-32) et pourtant le coach ne s’est pas affolé et n’a pas surchargé sa superstar. Ils sont revenus grâce à un super retour des vestiaires et l’aide précieuse de Ryan Rollins (25 points).

Le back-court de Milwaukee est logiquement critiqué, sur le papier, mais depuis le début de saison, il y a toujours un homme qui parvient à s’illustrer et aider le monstre à l’intérieur. Quand ce n’est pas Cole Anthony, c’est Ryan Rollins et ainsi de suite. La profondeur permet de ne jamais vraiment sombrer. De ce fait, les Bucks ont commencé leur saison avec trois belles victoires en quatre matchs.

Du côté des Knicks, les 36 points de Jalen Brunson et 24 de Mikal Bridges n’ont pas suffi. Karl-Anthony Towns et OG Anunoby ont cumulé un très vilain 5/23 au tir. Il faudra faire mieux lors des prochaines échéances.