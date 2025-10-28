Cinq matchs en NBA cette nuit et les superstars sont de sortie. Joel Embiid commencera la soirée avant de passer le relai à Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander. Enfin, Stephen Curry terminera le programme face à James Harden et Kawhi Leonard.

Le programme NBA du soir

0h : Wizards – Sixers

0h30 : Heat – Hornets

1h : Bucks – Knicks

1h : Thunder – Kings

4h : Warriors – Clippers

Le match à ne pas rater : Bucks – Knicks

On aurait pu partir sur le Warriors – Clippers, bien sûr, mais ce Bucks – Knicks a des airs de gros tests pour deux des meilleures équipes de la Conférence Est en ce début de saison. Giannis Antetokounmpo a été élu meilleur joueur de la semaine, tandis que les Knicks ont pris de la confiance en dominant Celtics et Cavaliers. À Milwaukee, le Grec est dans son jardin, mais sera-t-il trop seul pour résister à l’armada venue de Manhattan ?

Le reste du programme

Joel Embiid est utilisé avec parcimonie par les Sixers en ce début de saison, mais s’il joue, face à la raquette des Wizards, ça peut être un premier gros carton.

Deux des équipes les plus offensives et rapides de ce début de saison s’affrontent, Heat et Hornets. Ça sent les 260 points dans le match.

Shai Gilgeous-Alexander en balade face aux Kings ?

Énorme duel de l’Ouest entre les solides Warriors et les Clippers qui ne sont pas encore complètement rentrés dans leur saison.

Les Français en lice

Alexandre Sarr va se frotter à Joel Embiid. Bilal Coulibaly est proche d’un retour, mais pas ce soir.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté tenteront de faire tomber Miami.

Est-ce que Pacôme Dadiet, Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara auront des minutes face aux Bucks ?

Ousmane Dieng face à Maxime Raynaud. Mais depuis le banc de touche ou le terrain ?

Nicolas Batum affrontera les Golden State Warriors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici