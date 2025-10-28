Programme NBA : Giannis Antetokounmpo va se frotter aux Knicks (1h00)
Le 28 oct. 2025 à 21:05 par Robin Wolff
Cinq matchs en NBA cette nuit et les superstars sont de sortie. Joel Embiid commencera la soirée avant de passer le relai à Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander. Enfin, Stephen Curry terminera le programme face à James Harden et Kawhi Leonard.
Le programme NBA du soir
- 0h : Wizards – Sixers
- 0h30 : Heat – Hornets
- 1h : Bucks – Knicks
- 1h : Thunder – Kings
- 4h : Warriors – Clippers
Le match à ne pas rater : Bucks – Knicks
On aurait pu partir sur le Warriors – Clippers, bien sûr, mais ce Bucks – Knicks a des airs de gros tests pour deux des meilleures équipes de la Conférence Est en ce début de saison. Giannis Antetokounmpo a été élu meilleur joueur de la semaine, tandis que les Knicks ont pris de la confiance en dominant Celtics et Cavaliers. À Milwaukee, le Grec est dans son jardin, mais sera-t-il trop seul pour résister à l’armada venue de Manhattan ?
Le reste du programme
- Joel Embiid est utilisé avec parcimonie par les Sixers en ce début de saison, mais s’il joue, face à la raquette des Wizards, ça peut être un premier gros carton.
- Deux des équipes les plus offensives et rapides de ce début de saison s’affrontent, Heat et Hornets. Ça sent les 260 points dans le match.
- Shai Gilgeous-Alexander en balade face aux Kings ?
- Énorme duel de l’Ouest entre les solides Warriors et les Clippers qui ne sont pas encore complètement rentrés dans leur saison.
Les Français en lice
- Alexandre Sarr va se frotter à Joel Embiid. Bilal Coulibaly est proche d’un retour, mais pas ce soir.
- Tidjane Salaün et Moussa Diabaté tenteront de faire tomber Miami.
- Est-ce que Pacôme Dadiet, Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara auront des minutes face aux Bucks ?
- Ousmane Dieng face à Maxime Raynaud. Mais depuis le banc de touche ou le terrain ?
- Nicolas Batum affrontera les Golden State Warriors.
L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici