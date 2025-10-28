Victor Wembanyama et les Spurs : tous les rêves sont permis ?

Exceptionnel depuis la reprise de la saison mardi dernier, Victor Wembanyama a été élu Joueur de la Semaine en NBA. Alors forcément ça méritait un apéro spécial Alien !

WEMBYYYYY !! Toute la planète basket se l’arrache, et nous en France aussi évidemment ! Auteur d’un début de saison monumental, Victor Wembanyama défie toutes les lois du sport et nous impose un paquet de questions. Est-ce le meilleur basketteur au monde ? Que peuvent viser les Spurs ? Et un doublé MVP / DPOY est vraiment possible ? Apéro spécial OVNI, c’est parti !