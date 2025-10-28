Une semaine après la reprise de la saison, une tendance se dégage très clairement : la NBA est plus que jamais tournée vers l’offensive. Plus de rythme, plus de lancers-francs, des cartons offensifs dans tous les sens, et donc une moyenne de points qui explose à l’échelle de la Ligue.

118,3.

C’est le nombre de points marqués en moyenne par équipe depuis le début de la saison NBA mardi dernier. C’est tout simplement la moyenne la plus élevée de l’ère moderne, et la deuxième plus grosse moyenne de l’histoire NBA derrière la mythique saison 1961-62, marquée par les dingueries statistiques de Wilt Chamberlain, Oscar Robertson ou encore Elgin Baylor.

En guise de comparaison, la moyenne de la saison dernière était de 113,8. Traduction : on assiste à une nouvelle explosion du scoring en NBA, sur le plan individuel comme collectif.

Les perfs de la 1ère semaine en NBA… 🤯

Aaron Gordon – 50 points à 10/11 de loin

Luka Doncic – 49/11/8 en marchant

Austin Reaves – 51/11/9 solo yolo

Shai Gilgeous Alexander – 55/8/5 easy

Wemby – 40/15/3 en opening à Dallas

Stephen Curry – 42/6/7 clutch de fou

Giannis – 31/20/7… pic.twitter.com/hcMxBI3RSw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025

Comment expliquer de telles performances offensives ? Voici quelques tendances qu’on peut souligner depuis la reprise :

Un rythme de jeu plus élevé. Les équipes NBA n’ont pas joué aussi vite depuis le milieu des années 1980, à l’ère des Lakers version Showtime. La moyenne de possessions par match est de 101,5 par équipe cette saison, elle n’était « que » de 98,8 la saison dernière. À l’image du Miami Heat, qui a décidé de jouer à fond le run-and-gun et qui possède la pace la plus élevée de la Ligue cette saison, ça court toujours plus en NBA !

Miami’s offense has been super interesting over its first few games. They’ve run an average of 22 on-ball picks per 100 possessions over the first three games. For context, the 76ers set 37.9 per 100 possessions in 2018-19, the fewest of any season in the tracking era. pic.twitter.com/XqFHk5ighZ

— ALL NBA Podcast (@ALLCITY_NBA) October 27, 2025

Une explosion du nombre de lancers-francs. Si certains matchs ont des scores de All-Star Game cette saison, c’est notamment parce que le nombre de lancers-francs tentés est en nette hausse. 27,7 tentatives par match et par équipe, c’est six de plus que l’an passé (21,7) ! Il y a plus de lancers marqués cette saison (21,8) que de lancers… tentés la saison dernière. Et le rapport entre le nombre de lancers-francs et tirs tentés dans un match a explosé (24,4% cette année, 18,9% l’an passé).

Logiquement, on constate que le nombre de coups de sifflet des arbitres a largement augmenté aussi : cinq fautes de plus en moyenne par rapport à l’an passé (23,6 fautes par équipe cette année, 18,6 l’an dernier).

Alors que la NBA avait décidé de laisser (un peu) plus de place à l’impact physique ces dernières saisons, elle semble faire machine arrière depuis la reprise. Peut-être un moyen pour la Ligue de compenser après des Playoffs 2025 très rugueux. Cette saison, les arbitres ont reçu diverses consignes qui expliquent en partie la hausse des lancers-francs :

Les contacts avec la main/bras du shooteur après le tir sont désormais sifflés (« Stephen Curry Rule ») ;

Une attention toute particulière est portée sur le fait que les défenseurs doivent laisser suffisamment d’espace aux shooteurs pour qu’ils puissent retomber en toute sécurité après un tir contesté (dans le cas contraire, cela peut être sanctionné d’une faute flagrante) ;

Une attention toute particulière est portée sur les contacts entre le défenseur et l’attaquant quand ce dernier tente de se diriger vers le panier. Le défenseur ne peut pas se mettre dans la voie de l’attaquant et perturber son mouvement vers le cercle, sauf si le contact est considéré comme marginal.

DeMar DeRozan stormed out after seeing how many free throws Austin Reaves got 😭 pic.twitter.com/3O6HkHljcl

— BrickCenter (@BrickCenter_) October 27, 2025

Le tir à 3-points toujours au cœur du jeu : ce n’est un secret pour personne, la NBA moderne est dominée par le tir à 3-points. S’il y a une très légère baisse en matière de tentatives (36,6 cette année contre 37,6 l’an passé) et d’adresse (35,5% contre 36%), le tir extérieur reste l’élément central des attaques en 2025-26. C’est la deuxième saison la plus prolifique de l’histoire NBA au nombre de tentatives derrière l’arc.

L’importance du tir primé est l’une des raisons de l’explosion offensive en NBA au cours de la dernière décennie.

Que retenir de tout ça ?

Alors que les pourcentages au tir cette année (global, 3-points, lancers-francs) sont quasiment identiques à ceux de la saison dernière, la hausse du nombre de possessions en attaque et du nombre de lancers-francs explique l’explosion offensive en ce début de saison.

Alors évidemment, la campagne 2025-26 a repris depuis seulement une semaine et c’est donc encore tôt pour tirer de vraies conclusions. Les défenses vont avoir besoin d’un peu de temps pour s’ajuster, et les arbitres pourraient progressivement lâcher un peu du lest. Au fur et à mesure de la saison, le rythme de jeu pourrait aussi s’estomper un peu, lorsque les jambes seront un peu moins fraîches.

Néanmoins, une chose est certaine : ce n’est pas demain que la NBA va redevenir une ligue défensive, loin de là.

Source stats : Basket-Reference