Avant chaque saison, la NBA ajuste certaines règles, notamment pour mieux protéger les joueurs. Un point de règlement très précis vient de changer pour la campagne 2025-26 et pourrait rendre Stephen Curry – meilleur shooteur all-time – encore plus inarrêtable.

Il y a quelques jours, dans les premières minutes du deuxième match de présaison des Warriors, Steph Curry a planté un tir à 3-points avec la faute. La faute en question a été commise par Toumani Camara, qui a heurté la main du Chef après le tir.

Avant cette saison, ce type de contact n’était pas sifflé.

Un défenseur avait le droit de toucher la main ou le poignet du shooteur une fois que la balle était lancée, et ce même une bonne seconde après. Désormais ce n’est plus le cas. Steve Kerr, le coach des Warriors, a bien résumé la chose :

« Ces dernières années, nous avons vraiment laissé les défenseurs s’en tirer en commettant des fautes sur la main des shooteurs. Désormais, moins de contacts sont autorisés. Le tireur peut suivre son mouvement à présent. La raison derrière cette nouvelle règle, c’est que, lorsque le joueur tire, il reçoit littéralement un high-five (contact main contre main, ndlr.), ce qui sera désormais considéré comme une faute. »

Vous l’avez compris, les shooteurs seront mieux protégés, et les défenseurs ne pourront pas se montrer aussi agressifs pour contester les tirs à 3-points. Comme à chaque nouvelle règle, les arbitres vont tenter de l’appliquer à la lettre cette saison.

Celui qui pourrait le plus en bénéficier ? Stephen Curry, habitué à se faire rentrer dedans après ses tentatives de loin. Les 3+1 pourraient donc pleuvoir dans la Baie de San Francisco cette saison.

De quoi rendre le meilleur shooteur de l’histoire encore plus inarrêtable (flippante cette phrase…), et potentiellement aider les Warriors à survivre dans la terrible Conférence Ouest.

