C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Et si les Sixers étaient arrivés au bout ? Au bout de quoi on se demande, mais on est clairement très près d’un gros virage que la franchise de Pennsylvanie serait bien inspirée de prendre. Joel Embiid est soit blessé soit malheureux, Paul George est soit blessé soit nul, Tyrese Maxey voire VG Edgecombe peuvent incarner l’avenir, bref il est peut-être l’heure de trancher dans le vif pour débarrasser la table et mettre une nouvelle nappe.

Pour l’heure place à la preview de cette saison 2025-26, en préambule de laquelle on ne se risquera pas cette fois-ci d’imaginer les Sixers plus haut que ce qu’ils valent vraiment, on en a marre de se faire avoir. Allez zou, envoyez la vidéo, et envoyer surtout quelques gros trades, on en a ras-le-bol un peu.