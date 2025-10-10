Combien gagnent les joueurs des Philadelphia 76ers pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Philadelphia 76ers. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Philadelphia 76ers présentent une masse salariale totale de 197 309 485 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Joel Embiid. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Philadelphia 76ers pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 197 309 485 dollars

197 309 485 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 59 270 035 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 59 270 035 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 1 364 485 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 1 364 485 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 10 614 515 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 10 614 515 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Joel Embiid (55 224 526 dollars)

Joel Embiid (55 224 526 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Philadelphia 76ers

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Philadelphia 76ers

Cap sheet très chargé et clairement « win-now » : le trio Embiid (55,2 M$) – Paul George (51,7 M$) – Maxey (38,0 M$) avale l’essentiel de la masse (les Sixers sont juste au-dessus du premier apron mais encore sous le second), derrière on empile des deals courts et malléables pour entourer et garder de la flexibilité. Les valeurs refuges à coût contenu : Oubre (8,4 M$), Grimes (8,7 M$), Watford (TO 2026), plus les vétérans Lowry et Gordon pour la tenue de balle et le spacing. Les tickets de loterie à bas prix : le duo de rookies arrières VJ Edgecombe et Jared McCain (TO à venir), ainsi que Justin Edwards et Adem Bona, donnent du jus et des options défensives sans plomber les comptes. Le risque majeur reste la disponibilité d’Embiid et la constance de Paul George : si l’un des deux vacille, l’attaque (création hors Maxey) et la protection du cercle s’en ressentent immédiatement. En l’état, c’est une fenêtre de tir courte mais réelle sur 1-2 saisons, avec quelques leviers (petits salaires échangeables, TO/RFA) pour réajuster l’aile et l’intérieur en cours de route ; à eux de transformer la profondeur papier en constance d’avril à juin. Mais pour que cela soit vraiment le cas, il faut avoir des gars sur le terrain et en forme, ce qui n’a pas été le cas la saison dernière à Philadelphie….

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.