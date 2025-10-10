Les 10 bonnes raisons de suivre les Philadelphia 76ers en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Philadelphia 76ers. Entre Joel Embiid, Tyrese Maxey, et les danses TikTok de Jared McCain, il y a de quoi s’amuser en Pennsylvanie.

#1 : Tyrese Maxey, le moteur qui ne cale jamais

Toujours souriant, toujours à fond, toujours prêt à courir un marathon. Maxey, c’est l’énergie pure dans une équipe souvent fatiguée avant même le tip-off. Il a pris le lead, il assume, et il n’a pas peur d’envoyer 25 tirs quand Embiid regarde le match en costard. All-Star pour la première fois en 2024, le dragster a les crocs.

TYRESE MAXEY STEAL AND POSTER TO TAKE THE LEAD AND THE DAGGER TO ICE IT 🥶 pic.twitter.com/9Dz1Cp6S80

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 24, 2024

#2 : Le retour (ou pas) de Joel Embiid

Chaque saison à Philadelphie, c’est le même suspense : Embiid jouera-t-il 20, 40 ou 60 matchs ? Quand il est là, c’est un cauchemar pour les raquettes adverses. Quand il est absent, c’est de la poésie triste. Le Process reste un chef-d’œuvre inachevé, et ça, c’est fascinant à regarder.

Embiid had an INSTANT impact in his return!

🔥 31 PTS

🔥 12 REB

🔥 4 AST

🔥 2 BLK pic.twitter.com/LwRnU9WIAd

— NBA (@NBA) December 8, 2024

#3 : Le retour de Podcast P Playoffs P ou juste Regular Season P ?

Sur le papier, Paul George et les Sixers c’est le fit parfait : un ailier All-Star, propre, complet, qui peut défendre et planter. Mais sur le parquet ? On croise les doigts pour que son genou tienne. Vraie hype à son arrivée à l’été 2024, pétard mouillé, un an plus tard, on espère que l’année deux du projet sera meilleure, surtout vu le contrat (211 patates sur 4 ans). Mais quand il est en forme, les Sixers ressemblent presque à une vraie équipe de contender. Presque.

#4 : VJ Edgecombe, le rookie qui va réveiller tout le monde

Numéro 3 de la Draft, jeune, explosif, sans peur et sans filtre. Edgecombe, c’est la promesse d’un highlight à chaque match et d’un dunk qui finit dans ton feed Twitter. Il va se tromper, forcer, rater… mais au moins, on ne s’ennuiera pas.

VJ EDGECOMBE.

BOUNCY.

The rookie getting up early in Abu Dhabi! pic.twitter.com/QzyAynfn2C

— NBA (@NBA) October 4, 2025

#5 : L’hommage éternel à Allen Iverson

Peu importe le résultat du match, il y a toujours un maillot #3 dans les tribunes. The Answer est plus qu’un souvenir, c’est un totem. Même VJ Edgecombe pourrait claquer un 50 points, les fans scanderaient toujours “AI”.

#6 : L’essor d’Adem Bona

On l’avait découvert en rookie : un paquet d’énergie, des bras partout, et un moteur qui ne s’arrête jamais. En année 2, Adem Bona pourrait bien passer du simple projet brut au vrai backup fiable d’Embiid.

Toujours prêt à se jeter sur tout ce qui bouge, il amène cette intensité que le Wells Fargo adore. Il n’a pas de tir, peu de moves, mais il fait du sale boulot sans broncher et à Philly, ça, c’est presque romantique.

Et puis franchement, voir un gars de 21 ans qui défend comme si sa vie en dépendait dans une équipe parfois amorphe, ça vaut le coup d’œil.

ADEM BONA 😱😱😱

30 saniyede müthiş 2⃣ blok 💪pic.twitter.com/qMpPShWSXx

— NBA Türkiye (@NBATurkiye) September 6, 2025

#7 : Jared McCain, TikTok, sourires et tir longue distance

Il n’a peut-être pas encore la caisse pour s’imposer durablement, mais Jared McCain a déjà conquis le public. Entre ses pas de danse viraux, son énergie contagieuse et sa belle main à 3-points, le rookie apporte de la légèreté dans un vestiaire souvent plombé par la gravité d’Embiid. Si le basket ne marche pas, au moins l’algorithme est de son côté.

JARED MCCAIN ARRIVE 🔥

27 PTS – 10/18 – 3 REB – 2 ASTpic.twitter.com/lBYrSvrwoD

— Basket-Infos (@Basket_Infos) November 11, 2024

#8 : Les “Trust the Process”, version post-traumatique

Ils continuent de résonner au Wells Fargo Center, mais plus personne ne sait vraiment si c’est ironique ou sincère. Certains fans brandissent encore des pancartes “Trust the Process”, d’autres crient “End the Process”, parfois dans la même rangée. Même mort, le Process reste le fil rouge de cette franchise.

#9 : Le banc, la boîte à surprises de Nick Nurse

Un soir, Trendon Watford te sort un 18-10. Le suivant, c’est Johni Broome qui enchaîne 3 contres et un poster sur un All-Star. Et parfois… personne ne met un tir pendant dix minutes. Le banc de Philly, c’est une loterie vivante : tu cliques sur “mystère” à chaque match.

#10 : Voir quel jeune va sortir du lot

Entre VJ Edgecombe, Justin Edwards, Adem Bona, Johni Broome ou même Jared McCain, quelqu’un va forcément exploser plus tôt que prévu. Peut-être pas une star, mais un vrai role player solide. Philadelphie a besoin de jeunes qui bougent, pas juste de noms sur la feuille.

VJ Edgecombe ➡️ Adem Bona!

The No. 3 overall pick is making his making his NBA Preseason debut on NBA TV. pic.twitter.com/Ry1RTrgOXu

— NBA (@NBA) October 2, 2025