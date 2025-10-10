Un retour vers le mois de mars pour Jayson Tatum ?

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des derniers Playoffs, Jayson Tatum semblait destiné à rater toute la saison 2025-26. Mais les dernières rumeurs, et images, ont de quoi donner de l’espoir aux fans des Celtics.

Jayson Tatum a récemment retrouvé les parquets pour s’entraîner et a même montré qu’il savait déjà dunker. De quoi enflammer les réseaux sociaux, cinq mois seulement après sa rupture du tendon d’Achille.

Avec ça, on vient d’apprendre également – via l’insider Shams Charania (ESPN) – que Tatum a indiqué aux Celtics qu’il comptait faire son comeback cette saison.

« The Celtics haven’t ruled out Jayson Tatum for the season and they’re cautiously optimistic..

He has a goal in mind that he wants to play this season and we’ll see if he gets there » @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/nfVq9tHOaB

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 9, 2025

Au vu de l’importance de Jayson Tatum à Boston, aucun risque ne sera pris par les dirigeants des Celtics, surtout si la franchise de Beantown est larguée dans la course aux Playoffs dans quelques mois.

Néanmoins, il y a pas mal d’optimisme dans la maison verte aujourd’hui et il existe un scénario dans lequel Tatum rejoue aux alentours du mois de mars. Que ce soit selon Shams ou Jake Fischer, autre insider bien informé, c’est une timeline assez réaliste pour la superstar des Celtics.

Si cela se confirme début 2026, ce serait l’un des retours les plus rapides dans toute l’histoire des ruptures du tendon d’Achille. Mais le plus important restera de retrouver son meilleur niveau, que ce soit cette saison ou la prochaine.

Alors je suis pas médecin mais un mec qui bouge comme ça seulement 4 mois après une rupture du tendon d’Achille, c’est assez ouf non ? 🤔 pic.twitter.com/1InSf6pw7s

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 28, 2025