Russell Westbrook : une grosse offre venue de Chine ?!

Toujours sans équipe NBA et boudé à travers la Ligue, Russell Westbrook risque bien de ne pas jouer au basket au moment de la reprise de la saison régulière le 21 octobre. À moins qu’il ne décide d’aller voir ailleurs, comme en Chine par exemple.

Russell Westbrook sera-t-il la prochaine star NBA à aller faire un petit tour en Chine ? Visiblement, ce n’est pas impossible.

D’après le journaliste de Sacramento Carmichael Dave, un club chinois serait prêt à faire une grosse offre pour Brodie, offre « quatre fois supérieure » à ce que les Kings peuvent lui offrir.

Pour rappel, la franchise de la capitale californienne est souvent considérée comme la seule véritable option pour Westbrook à l’heure de ces lignes. Une signature au minimum vétéran avec plus de dix années d’ancienneté en NBA est égale à un salaire annuel de 3,5 millions de dollars. Vous multipliez ça par quatre, et vous avez une idée de la valeur de l’offre venue de Chine.

Russell Westbrook regrette peut-être aujourd’hui d’avoir décliné sa player option avec les Nuggets (3,4 millions) cet été, même si des bruits de couloir laissent entendre qu’il n’était plus vraiment dans les plans de Denver.

Un départ en Chine serait forcément difficile à avaler pour les fans de Russ, ancien MVP NBA et légende du triple-double. Néanmoins, ça peut représenter une très grosse opération business pour Westbrook (sur comme en dehors des terrains), qui deviendrait immédiatement l’une des plus grandes stars dans l’Empire du Milieu.

Et qui sait, peut-être que ça peut lui servir de tremplin pour revenir en NBA dans quelques mois…

