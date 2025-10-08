Toujours sans équipe, Russell Westbrook pourrait ne pas commencer la saison NBA 2025-26. Un triste constat partagé par son ancien coéquipier au Thunder Kevin Durant. Malgré un historique épicé entre les deux, KD ne serait clairement pas contre des retrouvailles avec Russ à Houston.

Les Rockets ont perdu leur meneur Fred VanVleet sur blessure, tandis que Russell Westbrook est toujours libre de tout contrat. Et si les Rockets représentaient une destination potentielle pour Brodie ?

Même si Houston n’a aujourd’hui pas la capacité financière pour recruter un agent libre, la question mérite d’être posée. C’est justement ce qu’a fait la journaliste Kay Adams à Kevin Durant ce mercredi. La réponse de ce dernier ?

« Ce serait cool. Russ est une légende, il mérite d’être en NBA actuellement, et de quitter la NBA comme il le souhaite. Donc ouais, ce serait génial. »

Kevin Durant a néanmoins ajouté qu’il n’avait rien entendu sur un potentiel retour de Westbrook à Houston. Peu probable donc que les deux se retrouvent, mais l’histoire serait belle pour ce duo qui est allé ensemble en Finales NBA en 2012 avec le Thunder, avant de se séparer froidement quand Durant a décidé de rejoindre les Warriors en 2016.

Pendant plusieurs années, la relation entre Russell Westbrook et KD semblait tendue, et cela se traduisait lors de leurs affrontements sur les parquets. Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Russ avait déclaré il y a deux ans qu’il était passé à autre chose et qu’il n’avait que du respect pour Durant, tandis que ce dernier vient de rendre un bel hommage à son ancien coéquipier.

