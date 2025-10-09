Finales WNBA : A’ja Wilson taille MVP supplément game winner, les Aces mènent 3-0 !

A’ja Wilson est une reine ! Au terme d’un match absolument monstrueux de la MVP en titre (34 points, 14 rebonds, 11/20 au tir), les Aces récupèrent une balle de match dans ces Finales WNBA face au Mercury. Ça fait 3-0, et on débrief ça rapidement.

Résultat de la nuit :

Mercury – Aces : 88-90 (0-3)

Quel match, quel match ! On a d’abord pensé que les Aces maîtrisaient leur sujet, avec un écart créé durant le deuxième quart-temps et graduellement étendu tout au long de la deuxième mi-temps. Las Vegas a même mené de 17 points à la fin du 3e quart, de quoi – sur le papier – assurer une victoire sereine et un 3-0 amplement mérité. A’ja Wilson est fortement impliquée jusqu’ici, avec une feuille bien noircie niveau statistiques.

Seulement, en l’espace de sept petites minutes, le Mercury efface toute l’ardoise. Kahleah Cooper est possédée, elle enchaîne les ficelles et les lancers en rendant ça bien trop facile pour ne pas (presque) nous agacer. Tout est donc à refaire pour les Aces, qui voient même le Mercury égaliser à une minute de la fin. Les dernières possessions sont hachées, personne ne veut marquer… jusqu’à 0,7 seconde du terme. A’ja Wilson, comme pour signer une performance titanesque, colle le jumper à mi-distance qui termine l’adversaire.

Le GAME WINNER de MADAME A’ja Wilson pour donner le 3-0 en Finales WNBA face au Mercury ! 🔥😤

Plus qu’une win pour le titre WNBA côté Aces !

Les Aces mènent 3-0, et sont à une victoire à l’extérieur de goûter pour la 3e fois de leur histoire au bonheur ultime du titre WNBA, une 3e fois… en quatre ans.