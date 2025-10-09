Présaison NBA : Ace Bailey déjà bien en jambes, Kevin Durant lui répond

Nouvelle nuit de présaison en NBA, avec pas mal de rencontres au programme. Entre les Spurs qui s’imposent contre le Heat, Ace Bailey et Kevin Durant qui s’échangent déjà des mots doux, et les Blazers qui montrent leur énergie face aux Warriors, on fait le point ! Allez, c’est parti.

Les résultats de la nuit :

Heat – Spurs : 107-112

: 107-112 Rockets – Jazz : 140-127

– Jazz : 140-127 Grizzlies – Celtics : 103-121

: 103-121 Warriors – Blazers : 123-129

: 123-129 Kings – Raptors : 122-130

Bon, par où commencer… peut-être par Miami ? Les Spurs s’imposent face au Heat, avec 10 points, 4 rebonds, 5 passes, 1 interception et 2 contres à 4/9 au tir de Victor Wembanyama, en 22 minutes. On a bien aimé le coup de chaud de Kel’el Ware, qui nous a offert un spectacle… digne de la présaison. 29 pions, 12 rebonds à 12/19 au tir. Du solide qu’on ne verra sans doute pas tous les quatre matins en régulière, mais qui fait plaisir une nuit du 8 au 9 octobre, disons.

Y’a des soirs comme ça… où Kel’el Ware c’est Anthony Davis. pic.twitter.com/48fciMDnkE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2025

À Houston, Ace Bailey a montré qu’il était un remarquable joueur de basketball, au point de titiller Kevin Durant et de lui faire sortir des mots doux de la bouche. 25 points, et des gros flashs de ce qui pourrait être un merveilleux joueur de basket.

KD to Ace Bailey:

“You’re new here. You brand new here boy. Why yo a** talkin… sit your a** down.”

(h/t @Fullcourtpass) pic.twitter.com/KPpoFgCqDn

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 9, 2025

Si l’on a d’abord pris le bonhomme pour un petit con, il faut avouer qu’il a montré cette nuit qu’il était on ne peut plus sérieux dans son boulot.

Ace Bailey aced his @utahjazz preseason debut!

25 PTS (11-16 FGM)

6 REB

3 AST

2 STL

1 BLK

Quite a start for the No. 5 overall pick 👀 pic.twitter.com/CByKWtut76

— NBA (@NBA) October 9, 2025

Ce qu’il faut retenir du reste ? Jaylen Brown a joué du côté de Memphis, avec les Celtics. Il colle autant de points qu’un certain Jaylen Wells, à savoir 21. À San Francisco, les Warriors ont perdu face aux Blazers d’un Shaedon Sharpe bien aiguisé. À noter les belles envolées défensives de Toumani Camara, voyez par vous même !

Toumani CAMARA 😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨pic.twitter.com/5Uk5DmRsvK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2025