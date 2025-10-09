Un fan des Lakers poursuit LeBron James en justice après sa dernière pub

Selon le média américain TMZ, un fan des Lakers a déposé plainte contre LeBron James et son annonce « The Second Decision », estimant avoir été floué en achetant au prix fort des places pour le dernier match de saison régulière des Lakers, qui aurait pu être le dernier du King en carrière.

Suite au pétard mouillé proposé par LeBron James avec son opération « The Second Decision », le monde de la NBA s’est affolé avant l’annonce. Des spéculations dans tous les sens, d’une pub pour Amazon chez les uns à un vrai communiqué pour déclarer que Bron prendrait sa retraite à l’issue de la saison en cours.

Autant de questions qui ont logiquement fait s’envoler les prix pour assister au dernier match de saison régulière des Lakers, face au Jazz. La loi de l’offre et de la demande, vous nous direz. Et vous avez raison, sauf qu’à ce jeu de qui paiera le plus cher, il y a forcément eu des énormes frustrations. Surtout suite à l’issue de l’opération de communication de LeBron James, qui n’était qu’une publicité pour Hennessy, une marque de spiritueux.

Ok donc selon @TMZ, un fan des Lakers a décidé de poursuivre LeBron James en justice car il a acheté des billets pour Lakers – Jazz (dernier match de régulière) suite à l’annonce de la Second Decision, et demande un remboursement des billets ?

De la frustration au point de pousser l’affaire en justice ? Oui, on est aux États-Unis hein. Selon TMZ, un fan des Lakers a décidé de poursuivre LeBron James pour obtenir un remboursement de ses billets, s’estimant floué par l’annonce du King.

Le fan en question réclame donc un remboursement… de 856 dollars, soit le prix des places. Dans les faits ? Il pourrait peut-être obtenir gain de cause, si jamais le contrat de LeBron James stipule qu’il perçoit de l’intéressement sur le prix des places aux matchs des Lakers. En tout cas, comme dit l’adage, qui ne tente rien n’a rien…