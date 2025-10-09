Victor Wembanyama a bien l’intention de tout casser lors de sa troisième saison NBA, et pour cela il s’est notamment entraîné avec Hakeem Olajuwon. Petit aperçu en images.

Imaginez Wemby avec les moves d’Hakeem The Dream, ça a de quoi faire flipper. Bientôt l’imaginaire pourra laisser place au réel car Victor a pris des cours avec l’ancien pivot MVP des Rockets.

WEMBY X HAKEEM OLAJUWON 😍😍

Faudra pas être surpris quand Victor Wembanyama va lâcher des Vic Shake cette saison !pic.twitter.com/GcHc7fOCT8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2025

Lors de la finale de la March Madness, à San Antonio en avril dernier, Victor Wembanyama était assis aux côtés d’Olajuwon et lui a dit qu’il adorerait « connaître les secrets derrière tous ses moves ». C’est ainsi que les deux se sont retrouvés ensemble sur les parquets ces dernières semaines, pour bosser et développer le répertoire offensif de l’Alien.

« Il voulait essentiellement savoir comment tirer parti des opportunités. De chaque opportunité qui se présente, à l’intérieur, à l’extérieur, dans différentes situations, sans gaspiller d’énergie. » – Hakeem Olajuwon sur Wemby, via ESPN

La concurrence n’a qu’à bien se tenir.