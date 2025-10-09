Giannis Antetokounmpo répond aux dernières rumeurs de transfert

En début de semaine, le nom de Giannis Antetokounmpo est réapparu dans les rumeurs après un gros article de l’insider Shams Charania, indiquant un intérêt mutuel entre les Knicks et le Greek Freak. Ce dernier a répondu derrière les micros.

Les rumeurs autour de l’avenir de Giannis vont probablement animer toute la saison à venir, mais le Greek Freak a tenu à mettre les points sur les i, hier en conférence de presse. Son message ? Il est clair : j’ai la tête à Milwaukee et nulle part ailleurs.

« Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : je veux être dans une situation où je peux gagner. Je crois en cette équipe. Je crois en mes coéquipiers. Je suis ici pour mener cette équipe aussi loin que possible. J’ai dit à mes coéquipiers, aux personnes que je respecte et que j’aime, que dès que je mets les pieds sur ce terrain ou dans cette salle, dès que j’enfile ce maillot, tout le reste n’a plus d’importance. Je me concentre uniquement sur ce qui se trouve devant moi. »

L’ensemble du discours de Giannis Antetokounmpo a de quoi rassurer les fans des Bucks, au moins sur le court terme. On dit « sur le court terme » car le Freak a également lâché cette phrase qui ne manquera pas d’alimenter les rumeurs en vue de l’intersaison 2026 :

« Néanmoins, si dans six ou sept mois je change d’avis, je pense que c’est humain aussi. Vous avez le droit de prendre la décision que vous voulez. »

L’été prochain, Giannis entrera potentiellement dans sa dernière année de contrat avec Milwaukee. Il sera également éligible à une extension XXL de 275 millions de dollars sur quatre ans. Traduction : Antetokounmpo arrivera à un carrefour de sa carrière, et devra décider ce qui est le mieux pour son avenir.

Giannis Antetokounmpo is asked about reports linking him to the Knicks:

« I’ve communicated with my teammates, the people I respect and love – the moment that I step on this court, in this facility, wear this jersey, the rest does not matter. I’m locked in to whatever I have in… pic.twitter.com/RWYQR156Fh

Au final, le discours de Giannis Antetokounmpo correspond assez bien aux récents reports qu’on a pu avoir à son sujet. Le Freak veut gagner, si possible dans sa franchise de cœur de Milwaukee, mais n’exclut pas d’emmener ses talents ailleurs pour aller chercher une deuxième bague.

Aux Bucks de prouver qu’ils sont toujours l’équipe qu’il faut à Giannis pour atteindre ses objectifs.