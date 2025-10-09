C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Une des franchises les plus intrigantes de la Ligue.

Après le séisme de février dernier lorsque Luka Doncic a été transféré vers les Lakers à la surprise générale, les Mavs tentent tant bien que mal de redevenir une franchise comme les autres. Anthony Davis et Klay Thompson entourent du mieux qu’ils peuvent Kyrie Irving (que l’on ne reverra qu’en janvier, maxoche), Cooper Flagg débarque avec un statut très lourd à porter de n°1 de Draft mais semble en mesure d’aider Dallas à écrire une nouvelle page de son histoire. Tout autour de ce quatuor les role players sont parmi les plus solides de la Ligue (D-Lo, Gafford, Lively, Washington, Exum, etc…) et pour peu que Kyrie soit en forme au printemps, que AD ne se blesse pas trop et que Flagg soit opé très vite… attention à la bonne surprise au mois de mai. Envoyez la preview, et voyons voir si vous êtes aussi hypés que nous.