Salaires des Dallas Mavericks pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 09 oct. 2025 à 12:07 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des Dallas Mavericks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Dallas Mavericks. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Dallas Mavericks présentent une masse salariale totale de 201 507 139 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Anthony Davis. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des Dallas Mavericks pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 201 507 139 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 65 906 136 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 5 562 139 dollars au-dessus du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 6 416 861 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Anthony Davis (54 126 450 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des Dallas Mavericks
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|2030-31
|Anthony Davis
|C
|32
|$54,126,450
|$58,456,566
|$62,786,682 (PO)
|UFA
|Kyrie Irving
|PG
|33
|$36,566,002
|$39,491,282
|$42,416,562 (PO)
|UFA
|Klay Thompson
|SG
|35
|$16,666,667
|$17,460,317
|UFA
|Daniel Gafford
|C
|27
|$14,386,320
|$17,263,584
|$18,126,763
|$18,989,942
|UFA
|PJ Washington
|PF
|27
|$14,152,174
|$19,813,044
|$21,398,087
|$22,983,132
|$24,568,176
|UFA
|Cooper Flagg
|SF
|19
|$13,825,920
|$14,517,480
|$15,208,680 (TO)
|$19,178,146 (TO)
|RFA
|Naji Marshall
|SF
|28
|$9,000,000
|$9,428,571
|UFA
|Caleb Martin
|SF
|30
|$8,556,451
|$8,963,901
|$9,371,351 (PO)
|UFA
|Max Christie
|SG
|22
|$7,714,286
|$8,285,714
|$8,857,143 (PO)
|UFA
|Jaden Hardy
|SG
|23
|$6,000,000
|$6,000,000
|$6,000,000 (TO)
|UFA
|D’Angelo Russell
|PG
|29
|$5,685,000
|$5,969,250 (PO)
|UFA
|Dereck Lively II
|C
|21
|$5,253,360
|$7,239,131 (TO)
|RFA
|Dwight Powell
|C
|34
|$4,000,000
|UFA
|Dante Exum
|PG
|30
|$3,303,774
|UFA
|Brandon Williams
|PG
|26
|$2,270,735
|UFA
|Miles Kelly
|F
|23
|Two-Way
|RFA
|Ryan Nembhard
|PG
|22
|Two-Way
|RFA
|Dennis Smith Jr.
|PG
|28
|$0
|UFA
|Jeremiah Robinson-Earl
|PF
|25
|$0
|UFA
|Moussa Cisse
|F
|23
|$0
|RFA
|Matthew Cleveland
|SG
|23
|$0
|RFA
Données en date du 04/10/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux Dallas Mavericks
À Dallas, la masse salariale (201,5 M$) dépasse légèrement le first apron mais reste sous le second, signe d’un all-in mesuré autour du duo Anthony Davis (54,1 M$) – ancre défensive et hub offensif – et Kyrie Irving (36,6 M$) – créateur élite, tous deux avec player option en 2027-28 : le plafond est très haut… si la santé suit. Autour, le supporting cast a de l’épaisseur et des deals bien calibrés : PJ Washington (de 14,2 à 24,6 M$) et Daniel Gafford (de 14,4 à 19,0 M$) offrent taille, rebond et verticalité, Klay Thompson (16,7 M$, expiring 2027) sécurise l’espacement aux côtés de Caleb Martin (PO 2027-28) et Naji Marshall capables de faire el taf des deux côtés du parquet Les contrats rookies constituent la vraie value du roster : le n°1 Cooper Flagg (TO en 2027 & 2028) et Dereck Lively II (TO 2026-27) sont des piliers à coût maîtrisé ; Jaden Hardy et Max Christie (PO 2027-28) complètent un backcourt profond, pendant que des vétérans à bas coût (D’Angelo Russell PO 2026-27, Dante Exum, Dwight Powell) stabilisent la rotation. Plusieurs UFA dès 2026 (Klay, Powell, Exum, etc.) et des PO échelonnées offrent des chemins de réajustement malgré les contraintes du nouveau CBA ; sportivement, l’identité est claire : protection d’arceau (AD, Gafford, Lively), longueur sur les ailes et gros tir autour des deux créateurs. Objectif raisonnable : le Top 4 à l’Ouest et une vraie prétention au titre si AD/Kyrie enchaînent les mois sans pépin, avec en bonus la montée en puissance de Flagg qui pourrait faire exploser le plafond du projet à moyen terme.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League