Combien gagnent les joueurs des Dallas Mavericks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Dallas Mavericks. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Dallas Mavericks présentent une masse salariale totale de 201 507 139 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Anthony Davis. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Dallas Mavericks pour la saison NBA 2025-26

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Dallas Mavericks

À Dallas, la masse salariale (201,5 M$) dépasse légèrement le first apron mais reste sous le second, signe d’un all-in mesuré autour du duo Anthony Davis (54,1 M$) – ancre défensive et hub offensif – et Kyrie Irving (36,6 M$) – créateur élite, tous deux avec player option en 2027-28 : le plafond est très haut… si la santé suit. Autour, le supporting cast a de l’épaisseur et des deals bien calibrés : PJ Washington (de 14,2 à 24,6 M$) et Daniel Gafford (de 14,4 à 19,0 M$) offrent taille, rebond et verticalité, Klay Thompson (16,7 M$, expiring 2027) sécurise l’espacement aux côtés de Caleb Martin (PO 2027-28) et Naji Marshall capables de faire el taf des deux côtés du parquet Les contrats rookies constituent la vraie value du roster : le n°1 Cooper Flagg (TO en 2027 & 2028) et Dereck Lively II (TO 2026-27) sont des piliers à coût maîtrisé ; Jaden Hardy et Max Christie (PO 2027-28) complètent un backcourt profond, pendant que des vétérans à bas coût (D’Angelo Russell PO 2026-27, Dante Exum, Dwight Powell) stabilisent la rotation. Plusieurs UFA dès 2026 (Klay, Powell, Exum, etc.) et des PO échelonnées offrent des chemins de réajustement malgré les contraintes du nouveau CBA ; sportivement, l’identité est claire : protection d’arceau (AD, Gafford, Lively), longueur sur les ailes et gros tir autour des deux créateurs. Objectif raisonnable : le Top 4 à l’Ouest et une vraie prétention au titre si AD/Kyrie enchaînent les mois sans pépin, avec en bonus la montée en puissance de Flagg qui pourrait faire exploser le plafond du projet à moyen terme.

