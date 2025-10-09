Les 10 bonnes raisons de suivre les Dallas Mavericks en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Si certaines équipes sont – sur le papier – plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. Au menu aujourd’hui ? Les Dallas Mavericks d’un certain Luka Doncic Cooper Flagg.

#1 : Les grands débuts de Cooper Flagg en NBA

Il sera l’une des principales attractions de la saison à Dallas. Après le transfert de Luka Doncic l’an passé, la « Loterie » de la Draft a offert aux Mavericks Cooper Flagg, phénomène sorti tout droit de Duke et destiné à tout casser en NBA.

Le premier choix de la cuvée 2025 devrait donner un sérieux aperçu de sa polyvalence des deux côtés du terrain, et devenir rapidement le nouveau chouchou de la fanbase (meurtrie) de Dallas. Il est grand favori pour être Rookie de l’Année cette saison.

Attachez vos ceintures, le gamin va envoyer du lourd !

#2 : Anthony Davis en mode DPOY (avec des goggles)

Arrivé en échange de Luka Doncic l’an dernier, Anthony Davis veut montrer aux fans des Mavs qu’il peut combler le vide laissé par le Slovène. C’était compliqué l’an dernier avec les pépins physiques, mais AD est de retour avec un nouveau style pour dominer dans les deux raquettes, et surtout la sienne.

Anthony Davis will wear protective eyewear for the rest of his career, per @TheSteinLine pic.twitter.com/byGQIon9ub

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 29, 2025

On rappelle que Davis est l’un des trois meilleurs défenseurs NBA quand il est en pleine forme. Sa polyvalence et son impact dans sa moitié de terrain sont calibre DPOY, DPOY qu’il n’a d’ailleurs jamais remporté en carrière.

Et si c’était pour cette année ?

#3 : Le grand retour de Luka Doncic

24 janvier et 5 avril 2026.

Ce sont les deux dates à entourer absolument sur votre calendrier, que vous soyez fan de Dallas ou pas. Deux dates qui correspondent aux retrouvailles de Luka Doncic avec le public des Mavs.

Alors certes, le génie slovène avait déjà fait son grand retour dans le Texas la saison dernière, collant 45 points à son ancienne équipe. Mais cette fois-ci il y aura Cooper Flagg en plus d’Anthony Davis en face. Immanquable !

#4 : Les déclas lunaires de Nico Harrison

« Je pense avoir fait du très bon travail ici. »

« Je savais que Luka était important pour les fans. Je ne savais pas exactement à quel point. »

« Je n’ai aucun regret concernant ce transfert, mon job est de faire ce qu’il y a de mieux pour les Mavs. »

« Defense wins championships » (X 100)

Nico Harrison a lâché une véritable masterclass en communication la saison dernière, après le transfert de Luka Doncic. Que peut-il bien nous réserver cette année ?

#5 : Kyrie Irving de retour sur les parquets (on espère !)

Victime d’une rupture d’un ligament du genou la saison dernière, Kyrie Irving a fait quelques apparitions sur les parquets au cours de la préparation des Mavs. Un bon signe, certains affirmant même qu’Uncle Drew est en avance sur son programme de rééducation. Si cela a été démenti par le coach Jason Kidd, on peut espérer revoir Kyrie sur les terrains bientôt.

Cela fait déjà sept mois qu’Irving s’est blessé. De quoi envisager un retour dès le début de l’année 2026 si les planètes s’alignent. On croise les doigts bien fort parce que quand il est là, il nous rappelle à chaque fois que le basket est un art.

Kyrie Irving playing basketball is the only thing that can save my mental health 💯 pic.twitter.com/qXXlhKAge8

— Kyrie Center (@kyriecenterig) October 5, 2025

#6 : D’Angelo Russell « dans son prime »

Avec l’absence de Kyrie Irving pour les premiers mois de la saison, Dallas est allé chercher un nouveau meneur cet été : D’Angelo Russell. L’ancien Laker assure qu’il va nous envoyer la meilleure version de lui-même cette saison :

« J’ai l’impression d’être dans mon prime. »

DLo reste sur une saison en 12 points et 6 passes de moyenne à moins de 40% au tir. On dit ça on dit rien…

#7 : P.J. Washington qui tape des poses

Ancien garde du corps de Luka Doncic, P.J. Washington aime bien se fritter avec la concurrence et lâcher des belles poses pour trashtalker l’adversaire. Il est comme ça P.J., et tant mieux pour nous car c’est le divertissement.

Luka Doncic loved PJ Washington trolling the Clippers 😅pic.twitter.com/ku8AW5lHo5

— BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2024

#8 : La progression de Max Christie

On a tendance à l’oublier mais Max Christie faisait partie du giga-transfert entre Luka Doncic et Anthony Davis. Et pendant que ce dernier a passé pas mal de temps à l’infirmerie l’an passé, Christie s’est révélé à Dallas : plus de 11 points et 4 rebonds de moyenne à 36,4% à 3-points, le tout avec de la solide défense.

Pour sa première saison complète à Dallas, Christie (22 ans) pourrait bien poursuivre sa progression et devenir un élément clé de la rotation de Jason Kidd à l’arrière.

#9 : Daniel Gafford et Dereck Lively II qui martyrisent les cercles

Les Mavericks ont l’une des rotations intérieures les plus profondes et explosives de la NBA, et c’est notamment grâce au duo de pivots Daniel Gafford – Dereck Lively II.

L’un comme l’autre possèdent de très grosses qualités athlétiques qui leur permettent de conclure les actions offensives avec autorité. Dunks et alley-oops, on devrait encore en voir plein cette saison à Dallas, à condition évidemment que Gafford et Lively II évitent la case infirmerie, ce qui n’est pas toujours facile pour eux.

#10 : Megan Thee Stallion en tribunes

Cela n’a pas pu vous échapper : le sniper des Mavs Klay Thompson est désormais en couple avec la rappeuse star Megan Thee Stallion. Originaire du Texas et plus précisément de San Antonio, Megan fera forcément des apparitions en tribunes pour encourager son chéri, et probablement trashtalker les adversaires.