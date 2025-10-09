Dallas Mavericks, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Dallas Mavericks.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

39 victoires et 43 défaites pour les Mavericks, privés de Playoffs, mais ce bilan représente bien peu de choses finalement face à la saison vécue par les Mavs et leurs fans.

Début février, alors que le bilan des Mavericks était plutôt positif (26 victoires et 23 défaites), le visage de la franchise Luka Doncic a été prié de faire ses valises.

Hein quoi comment ?

Oui oui, Luka Doncic a bien été transféré aux Lakers avec Maxi Kleber et Markieff Morris contre Anthony Davis et Max Christie. Le deuxième meilleur joueur de l’histoire de la franchise a été envoyé loin du Texas par ses dirigeants. Incroyable mais vrai.

Sur fond de reproches sur le poids et la défense du Slovène, on tient peut-être l’un des trades les plus improbables de l’histoire de la NBA. Et pourtant, Nico Harrison, GM des Mavs, martèle à qui veut bien l’entendre que ce transfert est logique, car c’est la défense qui fait gagner des titres et que son équipe en ressort renforcée. Ce que ne va pas confirmer la suite de la saison puisque les Mavericks terminent avec plus de défaites que de victoires, et se font éliminer lors du Play-in Tournament après une cascade de blessures. Dans le lot : Kyrie Irving, victime d’une rupture des ligaments croisés en mars. Juste terrible.

Et un dernier ascenseur émotionnel pour la route. A la loterie, les Mavs n’ont que 1,8% de chances d’obtenir le premier choix mais la chance va leur sourire et ils vont pouvoir choisir Cooper Flagg. Certains diront que la chance sourit enfin aux fans des Mavs, d’autres crieront au complot en disant que « plus c’est gros plus ça passe ». Libre à chacun d’interpréter ça comme il veut, mais le crack venu de Duke jouera bien à Dallas.

Le marché de l’été

Ils partent : Spencer Dinwiddie, Kessler Edwards, Olivier-Maxence Prosper, Kai Jones



Spencer Dinwiddie, Kessler Edwards, Olivier-Maxence Prosper, Kai Jones Ils prolongent : Kyrie Irving, Daniel Gafford, Dante Exum, PJ Washington

Kyrie Irving, Daniel Gafford, Dante Exum, PJ Washington Ils arrivent : Cooper Flagg, D’Angelo Russell, Dennis Smith Jr, Jeremiah Robinson-Earl, Ryan Nembhard

Comme on le disait, le plus gros renfort vient de la Draft avec l’arrivée de Cooper Flagg avec ce premier choix inespéré en fin de saison, mais pas que. D’Angelo Russell est également arrivé pour prendre la mène en l’absence de Kyrie Irving, gravement blessé au genou et qui manquera une grosse partie de la saison à venir

Malgré son absence, Uncle Drew a quand même été prolongé pour trois saisons par Dallas, et s’assure une possibilité de revenir à son niveau dans un environnement qu’il connait. Daniel Gafford, Dante Exum et P.J. Washington ont également rempilé et continuent l’aventure dans le Texas.

Au niveau des départs, Spencer Dinwiddie a plié bagage loin du fief de Dirk Nowitzki, avec quelques autres.

L’effectif 2025-26 des Mavericks

Meneurs : Kyrie Irving, D’Angelo Russell , Jaden Hardy, Dennis Smith Jr, Ryan Nembhard



Kyrie Irving, , Jaden Hardy, Dennis Smith Jr, Ryan Nembhard Arrières : Klay Thompson , Brandon Williams, Dante Exum

, Brandon Williams, Dante Exum Ailiers : Cooper Flagg , Max Christie, Caleb Martin

, Max Christie, Caleb Martin Ailiers-forts : Anthony Davis, PJ Washington, Naji Marshall, Dwight Powell

PJ Washington, Naji Marshall, Dwight Powell Pivots : Dereck Lively II, Daniel Gafford

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Kyrie Irving absent, la mène devrait logiquement revenir à D’Angelo Russell, arrivé au Texas cet été. La papatte gauche devra envoyer de loin pour permettre aux Mavs d’exister à l’Ouest. Klay Thompson, qui l’a côtoyé aux Warriors, sera son compère de back-court.

Cooper Flagg devrait immédiatement être titulaire au poste 3 et prouver l’étendue de son talent chaque soir, car non, on ne laisse pas moisir un tel talent sur le banc même si Nico Harrison pourrait bien vouloir choquer tout le monde une nouvelle fois. Anthony Davis, lassé de jouer pivot aux Lakers, devrait retrouver son poste 4 qu’il préfère, et laisser à Dereck Lively II (ou Daniel Gafford) le poste 5.

Cela laisse pas mal d’options intéressantes sur le banc : PJ Washington, Naji Marshall, Max Christie… il y a de quoi faire pour Jason Kidd.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Mavericks à suivre

Anthony Davis et Cooper Flagg.

Anthony Davis est bien connu des joueurs TTFL les plus aguerris. AD envoie son 25-10 quasiment chaque soir et la barre des 40 est souvent une formalité pour le monosourcil. Nul doute qu’il va continuer à ravir les scores des joueurs cette saison, maintenant qu’il est l’option n°1 de façon encore plus claire.

Dès sa première saison, Cooper Flagg devrait aussi avoir ses gros pics au scoring et donc en TTFL, surtout si le monstre susnommé se blesse. Le Drapeau ne sera pas (encore) un premium cette saison, mais ce n’est qu’une question de temps.

Qu’attendre des Mavericks cette saison ?

Difficile de savoir quoi penser pour les Mavs, eux qui ne sont ni réellement en reconstruction malgré l’arrivée du first pick Cooper Flagg, ni en train de jouer le titre comme à l’époque de Luka Doncic.

Avec Kyrie Irving blessé, Dallas perd l’une de ses principales armes, mais AD est toujours dans les parages, Flagg va avoir des opportunités d’entrée de jeu et Klay Thompson reste un véritable sniper. Sans oublier les role-players comme PJ Washington, Daniel Gafford, Naji Marshall ou encore le dernier venu D’Angelo Russell, les Mavericks gardent une équipe plutôt cool sur le papier, qui pourrait être relou à jouer.

Un objectif raisonnable serait de se qualifier pour les Playoffs, mais ça s’annonce tendu dans le Wild Wild West. Et il est peu probable que l’objectif soit réellement plus haut, bien que selon Nico Harrison, Dallas soit actuellement taillé pour gagner le titre.

Le pronostic du rédacteur : 42 victoires – 40 défaites

Quelques liens utiles