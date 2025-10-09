Erik Spoelstra (Heat) va devenir le nouveau coach de Team USA !

Petite news hors NBA ce soir, ou plutôt estampillée NBA / FIBA, puisque l’on a appris il y a quelques heures que le coach du Heat Erik Spoelstra succédait à Steve Kerr sur le banc de Team USA.

Après Gregg Popovich et Steve Kerr, c’est donc une autre sommité du coaching NBA qui va prendre les rênes de la sélection la plus solide de la planète. Si l’ancien coach des Spurs a gagné 5 bagues avec San Antonio et que l’actuel des Warriors en est à 5 en tant que joueur et 4 comme coach (!), Rico Spo n’est pas en reste avec ses 2 bagues gagnées en 6 finales avec le Heat. Erik Spoelstra qui est d’ailleurs le coach en activité en place depuis le plus longtemps sur un même banc NBA (depuis 2008 !), autre preuve de la solidité du gars et de la confiance dont il jouit dès que ça parle basket, et qui officiait depuis quelques compétitons en tant qu’assistant de Steve Kerr avec Team USA. Bref, le Spo connait la boutique comme sa poche.

Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men’s national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA’s 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025