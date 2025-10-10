LeBron James va rater le début de saison !

On savait déjà que LeBron James avait de grandes chances de ne pas jouer la présaison, il s’avère que le King manquera aussi les premiers matchs de saison régulière.

Trois à quatre semaines.

C’est la durée de l’absence de LeBron James, annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN). La raison ? Des douleurs sciatiques. Cela signifie qu’on ne verra pas le King avant le mois de novembre, et qu’il ne sera donc pas là pour la reprise le 21 octobre (face aux Warriors). Une première dans sa légendaire carrière.

Luka Doncic aura donc les pleins pouvoirs et devra porter les Lakers aux côtés d’Austin Reaves, afin de réaliser un bon démarrage dans une Conférence Ouest sans pitié.

Quant à LeBron, 40 ans, on espère que ses douleurs ne lui gâcheront pas sa 23e campagne NBA…