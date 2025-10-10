Le 10 oct. 2025 à 09:04 par Nicolas Meichel

Petite nuit de présaison ce jeudi mais c’était quand même l’occasion de voir l’un des shoots les plus improbables de l’histoire : c’est signé Cason Wallace.

Peut-on marquer quand on se retrouve derrière le panier, à la fin de l’horloge des 24 secondes, et qu’on reçoit la balle après un air-ball de l’un de ses coéquipiers ?

La réponse est oui. La preuve.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu ce tir de MALADE de Cason Wallace : pic.twitter.com/pHZuEveKhF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2025

Le jeune arrière du Thunder Cason Wallace a réussi cet incroyable exploit cette nuit, exploit qui représente clairement le plus gros highlight de la présaison jusqu’ici.