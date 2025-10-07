En ce début de présaison NBA, l’un des joueurs les plus attendus se nomme Cooper Flagg. Le premier choix de la Draft 2025 a joué son premier match avec les Mavericks hier, et on peut dire qu’il a déjà impressionné son coach Jason Kidd.

10 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 contre et 0 perte de balle en 14 petites minutes, le tout à 3/6 au tir dont 2/3 à 3-points et 2/2 aux lancers-francs. Il n’a pas fallu longtemps à Cooper Flagg pour montrer ce qu’il pouvait apporter à Dallas.

« On a pu avoir un aperçu de sa défense, de son playmaking, puis de son scoring » a déclaré Jason Kidd après le match (via Mike Curtis). « Il a vraiment été très bon. »

Cooper Flagg shined in his preseason debut vs. OKC 🌟

🏁 10 PTS

🏁 6 REB

🏁 3 AST

🏁 2 3PM

🏁 14 MIN pic.twitter.com/ycdvICNxNt

— NBA (@NBA) October 7, 2025

La polyvalence de Flagg des deux côtés du terrain va représenter un gros plus pour les Mavs cette saison.

Débarquant dans une équipe ambitieuse et déjà armée pour se qualifier en Playoffs à l’Ouest, l’ancien de Duke n’aura pas à porter sa team sur les épaules et pourrait ainsi rayonner dans un rôle de couteau suisse. Il devrait néanmoins avoir de vraies responsabilités avec la balle, notamment en l’absence du meneur All-Star Kyrie Irving.

« Ce sera l’une de nos forces : sa capacité à tenir le ballon, à faire les bonnes lectures, à exécuter les pick-and-rolls. Je trouve qu’il a très bien su trouver ses coéquipiers […] Pour un joueur de 18 ans, c’est assez exceptionnel et assez fun de voir sa capacité à manier le ballon dans ces situations, et il ne va faire que s’améliorer. » – Jason Kidd (via Noah Weber)

Vous l’avez compris, Cooper Flagg a impressionné pour ses débuts en présaison, même si en face le Thunder a joué avec l’équipe Z.

Prochaine occasion de briller pour le premier choix de la draft : dans la nuit de samedi à dimanche contre les Hornets.