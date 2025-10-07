Alors que les Clippers et Kawhi Leonard sont en pleine tourmente, on se demandait si le All-Star Game 2026 – prévu à Los Angeles – allait potentiellement être délocalisé ailleurs. Adam Silver assure que non.

Le commissionnaire de la NBA a été clair :

« Il n’est pas question de déplacer le All-Star Game » a déclaré Silver via ESPN, avant d’ajouter » la planification du All-Star Game et des activités connexes se déroule de manière totalement indépendante de l’enquête en cours. »

L’enquête en cours, elle concerne évidemment les accusations d’emploi fictif de Kawhi Leonard avec la société Aspiration, ancien partenaire des Clippers, qui aurait permis à la franchise de Steve Ballmer de contourner le salary cap.

NBA won’t move All-Star Game out of Intuit Dome as it investigates Clippers over Kawhi Leonard deal https://t.co/TH848tvUNf

— Brian Mahoney (@briancmahoney) October 6, 2025

Le All-Star Game 2026 aura donc bien lieu à l’Intuit Dome de Los Angeles, la nouvelle salle des Clippers. Il se déroulera le 15 février prochain et devrait opposer trois équipes – deux américaines et une internationale – dans un mini-tournoi.