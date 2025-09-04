Après plusieurs éditions sans saveur, le All-Star Game devrait une nouvelle fois changer de format en 2026 à Los Angeles. On devrait enfin avoir une opposition USA vs World, mais dans le cadre d’un tournoi à trois équipes.

C’est Shams Charania d’ESPN qui a balancé quelques détails sur le (possible) nouveau format à venir.

Tournoi à 3 équipes : 2 équipes “USA” + 1 équipe “World”

3 équipes de 8 joueurs

Les 3 équipes s’affronteront à tour de rôle dans des matchs de 12 minutes

Reporting for @SportsCenter at Night on NBA’s first ever USA-World All-Star Game format in 2026: pic.twitter.com/uyLFIjmy5E

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2025

Tout cela reste évidemment à confirmer, et à valider au sein des instances de la NBA. Mais c’est vers ce format-là qu’on se dirige.

Ce nouveau format ressemble un peu à celui de l’an passé, où on avait eu droit à un tournoi composé de quatre équipes “à thème” (Global Stars, Young Stars, OGs, Rising Stars), avec des matchs qui se jouent en 40 points. La NBA souhaite néanmoins axer son prochain match des étoiles un peu plus sur l’opposition USA vs World, inspirée notamment par le format de la NHL (hockey).

Si vous vous demandez pourquoi la NBA n’organise pas simplement un match classique USA vs World, c’est parce que les Américains flippent probablement pour tenter de respecter le ratio entre joueurs américains et joueurs internationaux dans la Ligue. Comme indiqué par Shams Charania, 70% des joueurs NBA sont Américains, et 30% sont Internationaux.

Alors, vous en pensez quoi de cette nouvelle idée ?