EuroBasket 2025 : la Turquie s’offre la Serbie (95-90) dans un chef d’œuvre

Il y a longtemps que le basket-ball ne nous avait pas rappelé sa beauté. Mais ce soir, la Turquie et la Serbie ont sorti les habits de fête et ont émerveillé tous les fans de balle orange. Les coéquipiers d’Alperen Sengun se sont imposés au bout du suspense 95-90.

Lorsque deux attaques sont construites autour de génies comme Nikola Jokic et Alperen Sengun, il est bien difficile de s’ennuyer. Ce qui était annoncé comme un duel en début de match est devenu une œuvre collective de tous les joueurs présents sur les parquets. Les pivots étaient les chefs d’orchestre, mais chaque musicien a apporté sa virtuosité à ce récital.

🇹🇷 95 – 90 🇷🇸

La Turquie s’offre la Serbie dans un match qui s’est élevé au rang d’art ! 👏

Personne n’a envie de croiser ces deux équipes, je dis bien PERSONNE.

Merci messieurs pour ce spectacle incroyable ! pic.twitter.com/MOTvOMQDcD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2025

Une statistique résume bien la performance turque. Sur les 33 paniers inscrits par les hommes d’Engin Ataman, 27 ont eu lieu après une passe décisive. Malgré les exploits longue distance de Shane Larkin et la magie poste bas d’Alperen Sengun, la plupart des réussites semblaient tout droit sorties d’un tableau noir.

Et la Serbie n’était pas en reste. Dans le deuxième quart-temps est au début du quatrième, notamment, Stefan Jovic et ses coéquipiers ont enchaîné le genre d’actions qui fait lever un humain feignant de son canapé. Des passes dans le dos, des and-ones après interceptions et même un tomar de Nikola Jokic main gauche… oui, vous avez bien lu.

LE POSTER DE NIKOLA JOKIC 🃏pic.twitter.com/YTvweGGo6y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2025

Mais en fin de match, c’est un énorme shoot de Sehmus Hazer, pourtant peu en réussite jusque-là, et une défense décisive d’Alperen Sengun qui ont fait tourner le match en faveur de la Turquie (95-90). Le pivot a terminé avec une ligne statistique remarquable : 28 points, 13 rebonds et 8 passes à 10/17 au tir et 4/7 de loin.

Alperen Sengun has not only carried an immense offensive load in a slug fest against Serbia, but he’s out here putting the clamps on players in CLUTCH TIME

He drew FT-shots that put Turkey ahead and follows that up with a steal on the perimeter

This is crazy pic.twitter.com/Lzxk0trClY

— Point Made Basketball (@pointmadebball) September 3, 2025

Alperen Sengun a remporté un duel de haute voltige face à Nikola Jokic !

🔹28 points

🔹13 rebonds

🔹8 passes

🔹10/17 au tir

🔹4/7 de loin

🔹Une interception CLUTCHISSIME

Énorme performance ! 🙌 pic.twitter.com/lFcQlpZyq2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2025

Victoire des outsiders au tableau d’affichage donc, qui finissent en tête du Groupe A. Mais avec, entre autres statistiques, 45 passes décisives cumulées et 39 tirs à 3-points rentrés sur 57, c’est surtout le basket-ball et ses fans qui sont ressortis gagnants. Personne n’aura envie de croiser ces deux équipes dans la suite du tournoi… vraiment PERSONNE.