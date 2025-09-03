Ce mercredi, c’était la dernière journée de poule pour les Groupes A et B. Zoom sur ce qu’il s’est passé aujourd’hui sur les terrains de l’EuroBasket, avant de passer aux huitièmes de finale ce week-end.

Les résultats du jour

Monténégro – Grande-Bretagne : 83-89

: 83-89 Estonie – Portugal : 65-68

: 65-68 Lituanie – Suède : 74-71

– Suède : 74-71 République tchèque – Lettonie : 75-109

: 75-109 Finlande – Allemagne : 61-91

: 61-91 Turquie – Serbie : 95-90

Pour la première fois depuis 2013, la Grande-Bretagne a gagné un match de basket à l’Euro, poussant ainsi Nikola Vucevic (31 points) vers la retraite. Le Portugal a ensuite arraché la win et sa qualif’ contre l’Estonie, tandis que la Lituanie a dû s’employer pour écarter la Suède. Zéro souci par contre pour la Lettonie ainsi que pour l’Allemagne, qui a assumé son statut de champion du monde en titre. Dans le sommet de la soirée, c’est la Turquie d’Alperen Sengun qui s’est imposée contre la Serbie de Nikola Jokic.

Le programme de demain