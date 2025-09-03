Nikola Vucevic a annoncé à l’issue de la défaite du Monténégro face à la Grande-Bretagne la fin de sa carrière internationale. Le pivot va désormais se consacrer à la NBA. Une fin moyenne en sélection avec cette élimination dès les phases de poule de l’EuroBasket.

Avant le match face à la Grande-Bretagne, le Monténégro avait son destin entre les mains. Une victoire et les hommes en rouge se qualifiaient pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025, une très belle performance pour ce pays de 600 000 habitants.

Malheureusement, une vilaine défaite est venue ternir le tableau, permettant à la Suède de passer devant au classement. Dans la foulée, la superstar de l’équipe, Nikola Vucevic a annoncé sa retraite internationale en conférence de presse.

Désormais, il n’évoluera plus qu’en NBA. Au début de l’été, le joueur des Chicago Bulls a affirmé qu’il souhaitait jouer le titre dans les prochaines années. Pour ce faire, il devra sans doute changer d’équipe…

Pour sa dernière compétition avec le Monténégro, Vouche a tourné à 20,8 points et 11,6 rebonds de moyenne.

