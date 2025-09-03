Gary Payton II lance une ligue de Skateboard

Gary Payton II n’a pas encore retrouvé de contrat en NBA cet été, mais le fils de la légende des SuperSonics a déjà pavé le chemin potentiel de son après-carrière. Avec deux associés, il a lancé une ligue de Skateboard, une de ses passions d’enfance.

Qui n’a jamais regardé les compilations de Tony Hawk, tenté des Ollie dans la rue ou fait rouler des Skateboards miniatures avec ses deux doigts ? Certainement pas l’ancien joueur des Golden State Warriors, Gary Payton II.

Cet été, le champion NBA 2022 s’est associé à Royce Campbell et Sheldon Lewis pour lancer la Skate Board Association, une ligue de six équipes qui disputeront dix rencontres chacune et qui se déroulera à Big Bear Lake, en Californie.

“En grandissant, j’ai toujours voulu être skateur. Le skatepark était juste à côté du terrain de basket. Je faisais du skate avec mes amis, eux dans le skatepark et moi sur le terrain de basket. Lorsque mes partenaires m’ont proposé de créer la ligue, je me suis dit : ‘pourquoi n’y a-t-il pas de ligue professionnelle comme la NFL, la NBA ou la NHL pour le skateboard ? Changeons le monde du sport et du skateboard.'”

Warriors free agent guard Gary Payton II is a co-owner and investor in The Skate Board Association. The SBA will announce the launch of the world’s first co-ed, equal-pay professional skateboarding league on Monday in Big Bear. pic.twitter.com/lsuR8GJT5N

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 28, 2025

De plus en plus de joueurs de basket-ball s’investissent dans d’autres activités, mais cette initiative est assez unique. Difficile, pour le moment, de dire à ce jour à quel point cette ligue deviendra une référence dans le monde de la glisse, mais la tentative est audacieuse et intéressante à suivre.

Source texte : ESPN