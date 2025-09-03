Kawhi Leonard au coeur d’une affaire de fraude avec Steve Ballmer ?

Kawhi Leonard et Steve Ballmer sont au coeur d’une tempête. Pablo Torre a enquêté sur un étonnant contrat de 28 millions de dollars reçu par le joueur pour faire la promotion d’une entreprise financée par son propriétaire. Le problème, c’est que l’ailier ne l’a pas faite et qu’une question se pose : était-ce une manoeuvre pour contourner le Salary Cap NBA ?

En janvier 2024, Kawhi Leonard a prolongé aux Los Angeles Clippers pour 152,4 millions de dollars sur trois ans, soit un salaire légèrement en dessous du maximum, qui pouvait permettre à son équipe de potentiellement offrir, notamment, un nouveau contrat à Paul George dans la foulée. Un cadeau de la superstar ? Peut-être pas.

Pablo Torre, journaliste d’investigation a révélé que cet accord entre l’ailier et son management datait peut-être de plus de deux ans. En 2022, le “Klaw” a signé un contrat pour faire la publicité d’Aspiration, une entreprise dont un des plus gros investisseurs n’est autre que Steve Ballmer, propriétaire des Clippers. 28 millions de dollars sur 4 ans pour un travail que n’a jamais fait le double MVP des Finales. Était-ce un moyen prémédité de contourner le Salary Cap NBA ?

Exclusive: Kawhi Leonard signed a $28M endorsement deal for a “no-show job” with a fraudulent tree-planting company funded by $50M from Clippers owner Steve Ballmer, according to documents obtained by @PabloTorre.

“It was to circumvent the salary cap,” an inside source says. pic.twitter.com/F6z5pNEkI1

Steve Ballmer et la franchise des Clippers ont démenti fermement. Mais il n’empêche qu’aucune mention de Kawhi Leonard soutenant la société Aspiration n’est disponible sur internet. Contrairement à des personnalités comme Leonardo Di Caprio ou Robert Downey Jr qui ont, eux, mis en lumière ce projet.

Dans le meilleur des cas, Kawhi Leonard a oublié d’honorer son contrat et ce problème sera géré en interne, dans le pire des cas, il y a fraude.

Il ne serait pas étonnant de voir la NBA ouvrir une enquête dans les jours à venir.

