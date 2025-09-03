EuroBasket 2025 : les différents scénarios possibles avant la dernière journée des groupes A et B

Les groupes A et B de cet EuroBasket 2025 se clôtureront aujourd’hui avec six derniers matchs de poule. L’occasion de faire le point sur tous les scénarios possibles avant cette dernière journée. Lutte pour la première place, bataille pour l’accession aux huitièmes de finales, on vous récapitule tout ça !

Règles : En cas d’égalité entre plus de deux équipes, c’est la différence de points dans les matchs entre les nations concernées qui prime. Si elle est équivalente, ce sont le nombre de points marqués dans ces matchs qui fait la différence. Si, encore une fois, par miracle, les équipes sont à égalité, c’est la différence de points globale qui rentre en jeu. Le nombre de points marqués au global intervient ensuite et le dernier critère est le Ranking FIBA, quelle nation est la mieux classée.

Groupe A

Classement actuel :

Source : FIBA

Programme du jour :

13h45 : Estonie – Portugal

17h : République tchèque – Lettonie

20h15 : Turquie – Serbie

Deux choses à surveiller dans ce groupe A, la première étant la lutte pour la première place. Plutôt simple, Turquie et Serbie, deux équipes invaincues se rencontrent ce soir, celle qui sort victorieuse remportera la première place du groupe, l’autre est assurée d’être deuxième. Même pas besoin de sortir la calculatrice, que c’est agréable quand ça se passe comme ça.

La Lettonie elle, est assurée de finir troisième (victoires contre l’Estonie et le Portugal), les yeux se tournent donc vers ces deux nations pour savoir qui décrochera la quatrième place synonyme de huitièmes de finale. Et encore une fois, ça tombe bien puisque les deux s’affrontent en début d’après-midi, alors comme pour Turquie – Serbie, le vainqueur remporte sa qualification, l’autre rentre à la maison.

Ah oui et y a la Tchéquie aussi dans le groupe…

Groupe B

Classement actuel :

Source : FIBA

Programme du jour :

12h30 : Monténégro – Grande-Bretagne

15h30 : Lituanie – Suède

19h30 : Finlande – Allemagne

Plus compliqué pour ce groupe là puisqu’il va falloir enfiler sa casquette de mathématicien. Commençons par le haut du classement. Déjà si l’Allemagne gagne, elle est assurée d’être première, la deuxième place reviendrait à la Lituanie puisque, même si elle perd contre la Suède et qu’elle finit avec le même bilan que la Finlande, elle a le dessus grâce à la confrontation directe.

Si l’Allemagne perd en revanche (accrochez-vous), on risque d’avoir une égalité à trois équipes (sauf si la Lituanie perd, ce qui donnerait Finlande en 1, Allemagne en 2 et Lituanie en 3). Dans le cas suivant, il faut calculer le point average des matchs qui ont opposé les trois équipes.

L’Allemagne est en tête (+19) puisqu’elle a bien rousté les Lituaniens qui eux au contraire sont à la traîne (-16) malgré leur victoire sur la Finlande, malheureusement trop courte pour rééquilibrer la balance.

La Finlande est aux alentours de l’équilibre à -3, pour être premier il faudrait donc qu’elle batte l’Allemagne de 12 points, et c’est seulement si les Allemands se font vraiment déculotté de 36 pions qu’ils finiraient troisième.

Même tambouille pour les trois dernières places. Si le Monténégro gagne il file en huitième. S’il perd et que la Suède gagne, c’est elle qui vole la quatrième place, si les deux perdent, c’est la m****.

Cela nous donnerait une nouvelle égalité à 3 entre Monténégro, Suède et Grande-Bretagne, et dans ce cas-là, c’est la Suède qui a l’avantage avec un point average de +13 au dessus du Monténégro qui lui est à +6.

Pour déjouer les pronostics et s’envoler vers les huitièmes de l’EuroBasket, il faudrait que la Grande-Bretagne s’impose de 33 points face au Monténégro (ça n’arrivera pas).

Vous avez trouvé ça compliqué, attendez un peu de voir l’enfer mathématique nous offre les groupes C et D de cet EuroBasket, mais ça, ce sera pour demain.