Le 03 sept. 2025 à 13:29 par Giovanni Marriette

Dernier match de poule pour nos Bleus et comme prévu ce fut une partie de plaisir, mais un match disputé néanmoins avec sérieux. On envoie sans plus attendre les notes et désolé par avance pour les fans islandais, on s’est pas forcément foulé.

Islande

Aegir Steinarsson (-) : on a strictement rien à dire sur ce type alors on préfère vous rappeler qu’il y a plein de volcans en Islande.

Hilmar Henningsson (3) : 2/12 au tir, on vient d’appeler notre prof de maths et pour lui c’est assez faible.

Jon Axel Gudmundsson (4) : le prénom et le nom vont bien ensemble.

Elvar Fridriksson (5) : le deuxième meilleur marqueur de son équipe, ça c’est de la stat qui statte.

Almar Ori Atlason (4) : le saviez-vous, la capitale de l’Islande est Reykjavik.

Kari Jonsson (3) : un nom de sprinteur jamaïcain mais strictement rien à voir.

Kristin Palsson (3) : un prénom de secrétaire, et il y a un petit air.

Martin Hermannsson (6) : le nom le plus connu du basket islandais a tenu son rôle avec 15 points.

Orri Gunnarrsson (4) : rouge comme une tomate dès qu’il a couru un peu. Faudrait penser à travailler le souffle.

Tryggvi Hilnason (5) : solide gaillard, encore une analyse d’Hexpert ça.

Styrmir Thrastarson (5) : il a fait son taf dessous, rien à lui reprocher sinon ce Y qui sort de nulle part.

Sigtryggur Bjornsson (4) : ça se voit qu’on en a un peu marre de ces mecs ?

France

Théo Maledon (6) : il a enfin débloqué son compteur à 3-points et nous sort un petit 9 points – 5 passes pas dégueu. Une belle relation avec Mam Jaiteh, et de la confiance retrouvée.

Elie Okobo (7) : pourquoi parler de James Harden quand on a Elie Okobo.

Zaccharie Risacher (7) : pourquoi parler de Kevin Durant quand on a Zaccharie Risacher.

Bilal Coulibaly (5) : dominant athlétiquement mais moins en vue en attaque, la rumeur dit qu’il garde des forces pour la finale.

Isaia Cordinier (6) : 10 points et 6 rebonds, lui aussi monte doucement en régime au meilleur des moments.

Sylvain Francisco (5) : petit match pour le S, qui préfère également se préserver pour faire des petits coups de fouine à des superstars à partir de dimanche.

Guerschon Yabusele (6) : 10 points, 4 rebonds, 3 passes, en marchant, un capitaine qui capitonne.

Nadir Hifi (7) : zéro minutes en première mi-temps, titulaire en deuxième et le Nad s’est éclaté en tirant toutes les quatre secondes. Le type était en récré et quand ça rentre on adore ça.

Jaylen Hoard (7) : le mec aux mains les plus sûres qui soient. Des fondamentaux incroyables, et un sérieux à tout épreuve. Presque trop chiant.

Mouhammadou Jaiteh (8) : 13 points et 6 rebonds, un début de match fracassant et une défense solide. Notre coup de cœur du jeudi.

Timothe Luwawu-Cabarrot (7) : superbe match pour TLC, en défense comme en attaque. Le role player préféré de ton role player préféré.

David Cozette (10) : quel bonheur de le retrouver au micro, et quelle superbe doublette avec Nico Batum. Bravo, vraiment.