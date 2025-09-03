Frédéric Fauthoux sur Guerschon Yabusele : “Il a assumé ce statut (capitaine) de la plus belle des manières.”

Frédéric Fauthoux n’a pas manqué d’éloge envers son capitaine Guerschon Yabusele. Auteur d’un des plus grands matchs de l’histoire des Bleus en EuroBasket face à la Pologne hier soir, Yabu a retrouvé son jeu et s’est montré digne du brassard qui lui a été attribué.

Coach Fauthoux attendait une réaction. Réaction collective de la part de son groupe après une défaite frustrante contre Israël, mais aussi une réaction individuelle de la part de son capitaine Guerschon Yabusele, jusque-là très discret dans la compétition avec seulement 8 points de moyenne et très peu d’adresse au tir.

Les mots c’est bien, mais Guerschon a décidé d’y associer les actes, en envoyant une pure masterclass hier soir face à la Pologne à base de 36 points et 6 rebonds. Le capitaine a fait taire les critiques avec un match historique, troisième plus grosse marque de l’histoire de l’EDF en EuroBasket derrière les 38 pions de Yann Bonato et les 39 d’Hervé Dubuisson, mais il égale aussi le plus grand nombre de tirs inscrits dans un match d’Euro sous le maillot Bleu, avec 12 réalisations.

Troisième performance historique de @FRABasketball à l’EuroBasket pour @yabusele28 avec 36 points derrière les 39 d’Hervé Dubuisson et les 38 de Yann Bonato. Record de tirs réussis (12) à égalité avec Tony Parker

— Julien Guerineau (@jguerineau) September 2, 2025

Frédéric Fauthoux a donc vu ses attentes être comblées par son numéro 7, ça mérite bien son lot d’éloges :

“Guerschon est un joueur plus qu’important. C’est notre leader de par son vécu. Il a assumé ce statut de la plus belle des manières.” a déclaré Fauthoux via Team France Basket. “Le voir entrer dans l’histoire c’est appréciable qu’il le fasse avec cette équipe.”

Elie Okobo, auteur d’un gros double-double hier soir, s’est lui aussi permis une petite déclaration envers son capitaine :

“Il n’a rien forcé. Il a pris des shoots ouverts et a été agressif. On a besoin de lui à ce niveau. Je suis heureux pour lui.”

Guerschon Yabusele a fait l’unanimité, maintenant il faut conclure cette phase de poule de la plus belle des manières face à l’Islande demain, avant de passer aux choses sérieuses sur les phases finales !