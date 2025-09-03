Avant dernière journée des phases de poules de cet EuroBasket 2025. Les groupes A et B vont se clôturer en beauté avec deux gros chocs qui pourraient tout changer au classement. On va se régaler !

Le programme du jour

12h30 : Monténégro – Grande-Bretagne (Groupe B)

13h45 : Estonie – Portugal (Groupe A)

15h30 : Lituanie – Suède (Groupe B)

17h : République tchèque – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Allemagne (Groupe B)

20h15 : Turquie – Serbie (Groupe A)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le(s) main event(s)

Pourquoi choisir quand deux affrontements d’un tel niveau se profilent. En premier lieu, la Finlande de Lauri Markannen essaiera de faire tomber l’Allemagne championne du monde de son piédestal. De l’autre côté, Turcs et Serbes, jusque-là invaincus dans la compétition, se départageront pour savoir qui obtiendra la première place du groupe A. Il y a de la star NBA de tous les côtés, que des équipes en très grande forme, on a du mal à voir comment on pourrait ne pas kiffer notre soirée. Rendez-vous à 19h30 pour Finlande – Allemagne, et lancez le deuxième écran pour Turquie – Serbie à partir de 20h15.

Les autres matchs

Dans le groupe A, le Portugal a son destin en main et doit battre l’Estonie pour décrocher sa place en huitièmes de finale, tandis que la République Tchèque essaiera de remporter au moins une victoire pour l’honneur, problème, ce sera contre la Lettonie de Kristaps Porzingis, l’espoir est très mince. Dans le groupe B, si la Lituanie bat la Suède et que la Finlande créée la surprise face à l’Allemagne, trois équipes se retrouveraient avec le même bilan, le point average tranchera dans ce cas là (et les Allemands sont très bien avec +134). La Suède elle, joue sa place en huitième puisque dans le même temps, le Monténégro qui a le même bilan rencontrera la Grande-Bretagne, va encore falloir sortir les calculettes. Eh oui, c’est aussi ça le bonheur de l’EuroBasket !