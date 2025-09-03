Alexandre Sarr out : Frédéric Fauthoux a préféré ne pas prévenir les joueurs avant de jouer la Pologne

Le forfait d’Alexandre Sarr pour la suite de l’EuroBasket a été annoncé vers 17h30 ce mardi et pourtant Guerschon Yabusele, le capitaine de l’Équipe de France ne l’a appris que vers minuit, en conférence de presse, après la victoire face à la Pologne. Un choix du staff (payant) qui ne voulait pas perturber ses joueurs.

Scène cocasse en conférence de presse. Nos collègues pensaient poser une question routinière en demandant à Guerschon Yabusele ses impressions sur l’absence d’Alexandre Sarr jusqu’à la fin de l’EuroBasket

Simplement, le capitaine de l’Équipe de France n’était pas au courant, comme tout le reste de l’effectif et a appris sur le coup qu’il faisait partie des trois derniers intérieurs du groupe bleu avec Jaylen Hoard et Mam Jaiteh, tous très bons face à la Pologne.

Guerschon Yabusele a appris (via @Be_BasketFr) le forfait d’Alexandre Sarr en conférence de presse après le match contre la Pologne ! pic.twitter.com/fOEGRVWX88

Frederic Fauthoux a expliqué la situation : “Guerschon (Yabusele) ne le savait pas car j’ai décidé de ne pas l’annoncer au groupe avant le match pour éviter qu’on se pose des milliers de questions.” Choix payant donc.

Le Dancing Bear n’a pas pu cacher sa déception. L’ailier-fort souhaite vraiment aller loin dans la compétition et cette absence est une absence de poids (et de taille). Il n’empêche que les Bleus ont livré leur meilleure performance de l’EuroBasket ce mardi. Ainsi, ils ont prouvé être un groupe de caractère capable de surpasser plus d’un obstacle.