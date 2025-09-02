Alexandre Sarr forfait pour le reste de l’EuroBasket !

Immense coup dur pour les Bleus, Alexandre Sarr est contraint de déclarer forfait pour le reste de l’EuroBasket en raison d’une blessure au mollet contractée contre la Slovénie. Déjà assez courte dans sa raquette, l’Équipe de France perd un nouvel intérieur.

Le doute existait après son absence face à Israël, mais on n’aurait jamais imaginé que ça prenne une telle ampleur. Alexandre Sarr doit quitter les parquets de l’EuroBasket pour soigner une blessure au mollet, plusieurs semaines de repos sont nécessaires. Après Matthew Strazel juste avant le début de la compétition, l’EDF doit essuyer un nouveau forfait.

Constat encore plus dramatique lorsqu’on élargit le spectre à tous les forfaits qu’ont subi les Bleus avant que le groupe soit formé par Freddy Fauthoux. Wemby, Mathias Lessort, Evan Fournier, même Vincent Poirier qui lui avait été convoqué a dû quitter le groupe pour une blessure au genou. On n’est pas loin de parler de malédiction à ce stade.

Surtout quand cette nouvelle absence atteint la raquette déjà bien sous-peuplée de cette Équipe de France. C’est bien simple, il ne reste que Guerschon Yabusele, Mam Jaiteh et Jaylen Hoard de disponibles. Mike D’Antoni risque de kiffer nous voir jouer avec Bilal Coulibaly en pivot.

On souhaite avant tout un bon rétablissement à notre Alex Sarr national, son apport manquera et on se souviendra de son gros money time de patron face à la Slovénie. Aucun doute sur le fait que ses coéquipiers lui rendront honneur en donnant tout sur le parquet dès ce soir face à la Pologne !

