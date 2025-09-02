All-Access – Équipe de France : la nouvelle génération a les dents longues

Comme lors de chaque grande compétition, la Fédération Française de Basket-Ball nous propose de se plonger au cœur du groupe Bleu grâce à sa série “All-Access”. Après un premier épisode axé prépa, zoom sur les premiers matchs de l’Équipe de France à l’EuroBasket.

Du media day d’avant Euro à la grosse déception contre Israël, en passant par les jolis succès contre la Belgique et surtout la Slovénie, le groupe mené par Freddy Fauthoux est passé par mal d’émotions en ce début de compétition. Des émotions partagées dans ce deuxième épisode d’une vingtaine de minutes.

C’est aussi l’occasion de découvrir la complicité entre Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher – copains de la Draft NBA 2024 – ainsi que l’ambition personnelle et collective de Bilal Coulibaly. Enfin, on retrouve également quelques pépites, comme lorsque Sylvain Francisco déclare avant le début de la compétition : “Même si on est à +12 avec 10 secondes à jouer, on doit aller marquer”. On connaît la suite.

Allez, on vous laisse découvrir tout ça juste en dessous.