France – Pologne (20h), commenté en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk

Jour de match pour l’Équipe de France ce mardi, et pas n’importe quel match : une confrontation face à la Pologne, leader du Groupe D et évoluant sur ses terres. Cela valait bien un rendez-vous sur YouTube ce soir, dès 20h (match à 20h30) !

Après la défaite très crade contre Israël, on ne pouvait pas laisser nos Bleus comme ça. Alors Alex et Bibi ont décidé de reprendre le micro pour commenter le match face à la Pologne ce soir, match le plus important de cette phase de poules.

On attend évidemment une grosse réaction de l’Équipe de France, non seulement pour montrer que le match de dimanche n’était qu’un accident de parcours, mais surtout parce que la première place du groupe est en jeu.

À ce soir, avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules !

Le lien pour soutenir les Bleus tous ensemble (à venir)